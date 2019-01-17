Sandy孝心將爹捏成豬 拋磚引玉為偏鄉兒募年菜

2019年01月17日 08:59 中時電子報 綜合報導

Sandy化身愛心廚娘發揮創意捏豬造型湯圓

再過兩周就是農曆新年，中國信託慈善基金會｢點燃生命之火」愛心募年菜活動至今僅完成3成。Sandy為此化身愛心廚娘，帶領小朋友一同搓湯圓，提前慶祝過年團圓，也呼籲大家一起盡心力讓偏鄉兒過好年。記者會現場也發揮創意展孝心，將爸爸吳宗憲捏成豬頭造型，盼望金豬年爸爸的版面持續一整年。除此之外Sandy也希望能將自己經營的咖啡廳餐點，分享給偏鄉孩子。

大街小巷已可看見預訂年菜資訊，但你可曾想過，大家都期待到來的節日，卻有大部分的偏鄉孩子無法與家人好好吃年夜飯。根據兒童福利聯盟調查，高達56%的孩子希望全家在一起；20.1%的孩子希望幫家中賺錢;52.1%希望家人不要再生病，超越年齡的早熟懂事，讓人看了鼻酸。

Sandy化身愛心廚娘為偏鄉兒募年菜

兒童福利聯盟白麗芳執行長表示，偏鄉孩子們在資源缺乏的情況人體貼懂事，著實讓人心疼，今年已是兒盟與中國信託慈善基金會連續第9年發放年菜和紅包，盼望社會大眾能盡己之力點燃偏鄉孩子新年新希望；中國信託慈善基金會林美吟副執行長也提出，對許多弱勢家庭而言，除夕業全家吃團圓年夜飯，竟是一份奢求，邀請大家送愛到偏鄉，或許也能分享抽到尾牙紅包的喜悅，讓孩子們能溫暖過好年。

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(中時電子報)