來自日本的〈金葉名氣餅〉專賣店，以專賣店型式插旗微風南山B2販售的炸肉餅，成功吸引人潮排隊嘗鮮。（圖／姚舜）

台北信義區微風南山開幕，食家饕客與吃貨紛紛前往朝聖，其中不少人都將目光焦點鎖定在高樓層的景觀餐廳，備足銀彈準備攻堅，亦也有IG打卡族專挑首次入台的美食店排好行程逐一訪勝，在眼花繚亂眾多選擇中，有預算考量卻又想搶鮮的美食哈日族，則不妨到微風南山B2美食街的〈GOLEMENCHI金葉名氣餅〉櫃位，以50元銅板價買一個炸肉餅嘗嘗，這可是微風南山開幕迄今，排隊人龍不斷的人氣爆棚日本國民美食呢。

〈金葉名氣餅〉是由千葉憲二、金子真也、辻田雄大與田中剛等4位日本名廚共同創立的UMAPRO株式會社在台子公司金葉國際餐飲集團所創立，是全台唯一的日式炸肉餅專門店，店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」。此一肉餅是由千葉憲二在銀座經營的名店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉中的明星商品發展而來，因為價位親民且味道和口感俱佳，成了百貨美食街中的日本國民美食新寵。而此肉餅所以好吃，甚至比許多吃貨到日本嘗過的還要美味？原因是千葉憲二與三位股東名廚為了台灣市場共同發，在絞肉的肉餡中「動了手腳」、「特別下料」而來。

千葉憲二在東京銀座主持的〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉，是家菜餚頂尖高檔、用餐氛圍卻無拘自在的名店，型態有點像和食餐酒館，除了日本在地客人外，並有不少外國客人慕名前往用餐。炸肉餅正是該店招牌人氣料理之一。

千葉憲二說，他觀察到不少台灣人喜歡吃帶甜味的料理，所以這次來台開炸肉餅專賣點，他除了將絞肉的食材升級，並以調整肥瘦比例外，也在絞肉中打入大量的洋蔥增加甜點。他並透露，牛肉絞肉打入洋蔥後要放冰箱靜置3小時，如此甜味才會和絞肉充分融合，然後才沾麵粉、裹蛋液與麵包粉後再下鍋油炸。

有人形容，〈金葉名氣餅〉像「將獅子頭壓扁後再炸」，也有人說它像夾在漢堡內的漢堡排，其實這都只是形容它的外形。這炸肉餅吃來口感外層酥香微脆，肉餅本身很柔嫩且濕潤，而且不必沾醬就很好吃夠味。

禁不住我的追問，千葉憲二才透露另一個美味密碼，原來他在拌絞肉時另外又灌入了類似高湯的醬汁，所以肉餅炸好起鍋後就很有味道了。

從側剖面看，〈金葉名氣餅〉的裡餡除了牛肉絞肉外，並有洋蔥增加甜味。（圖／姚舜）

除了店舖與品牌形象設計，〈金葉名氣餅〉的紙袋與紙盒包裝設計亦很時尚現代。（圖／姚舜）

〈金葉名氣餅〉的紙袋設計加入了「趣味感」設計，以不同形狀的鬍鬚製作出五款不同的紙袋。（圖／姚舜）

〈金葉名氣餅〉好吃的關鍵是在絞肉中加了類似高湯的醬汁，所以炸好起鍋不必再沾醬都好吃。（圖／姚舜）

〈金葉名氣餅〉製作時絞肉要定型再沾麵粉、裹蛋液，最後再沾麵包粉油炸。（圖／姚舜）

炸肉餅的肉餡滾了麵粉後要再裹上滿滿的蛋液，然後再沾麵包粉再下鍋油炸。（圖／

〈金葉名氣餅〉炸餅時的油溫要設定在攝氏175度，才能炸得金黃酥脆（圖／姚舜）

金葉名氣餅〉源於日本名廚千葉憲二經營的銀座〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉中的明星商品。（圖／姚舜）

〈金葉名氣餅〉是由千葉憲二、金子真也、辻田雄大與田中剛等4位日本名廚共同創立的UMAPRO株式會社在台子公司金葉國際餐飲集團所創立。（圖／姚舜）

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