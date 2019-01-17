獨家》對台人「特別下料」？ 微風南山人氣爆棚炸肉餅美味解碼

台北信義區微風南山開幕，食家饕客與吃貨紛紛前往朝聖，其中不少人都將目光焦點鎖定在高樓層的景觀餐廳，備足銀彈準備攻堅，亦也有IG打卡族專挑首次入台的美食店排好行程逐一訪勝，在眼花繚亂眾多選擇中，有預算考量卻又想搶鮮的美食哈日族，則不妨到微風南山B2美食街的〈GOLEMENCHI金葉名氣餅〉櫃位，以50元銅板價買一個炸肉餅嘗嘗，這可是微風南山開幕迄今，排隊人龍不斷的人氣爆棚日本國民美食呢。
〈金葉名氣餅〉是由千葉憲二、金子真也、辻田雄大與田中剛等4位日本名廚共同創立的UMAPRO株式會社在台子公司金葉國際餐飲集團所創立，是全台唯一的日式炸肉餅專門店，店鋪僅販售單一款商品「牛肉炸肉餅」。此一肉餅是由千葉憲二在銀座經營的名店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉中的明星商品發展而來，因為價位親民且味道和口感俱佳，成了百貨美食街中的日本國民美食新寵。而此肉餅所以好吃，甚至比許多吃貨到日本嘗過的還要美味？原因是千葉憲二與三位股東名廚為了台灣市場共同發，在絞肉的肉餡中「動了手腳」、「特別下料」而來。
千葉憲二在東京銀座主持的〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉，是家菜餚頂尖高檔、用餐氛圍卻無拘自在的名店，型態有點像和食餐酒館，除了日本在地客人外，並有不少外國客人慕名前往用餐。炸肉餅正是該店招牌人氣料理之一。
千葉憲二說，他觀察到不少台灣人喜歡吃帶甜味的料理，所以這次來台開炸肉餅專賣點，他除了將絞肉的食材升級，並以調整肥瘦比例外，也在絞肉中打入大量的洋蔥增加甜點。他並透露，牛肉絞肉打入洋蔥後要放冰箱靜置3小時，如此甜味才會和絞肉充分融合，然後才沾麵粉、裹蛋液與麵包粉後再下鍋油炸。
有人形容，〈金葉名氣餅〉像「將獅子頭壓扁後再炸」，也有人說它像夾在漢堡內的漢堡排，其實這都只是形容它的外形。這炸肉餅吃來口感外層酥香微脆，肉餅本身很柔嫩且濕潤，而且不必沾醬就很好吃夠味。
禁不住我的追問，千葉憲二才透露另一個美味密碼，原來他在拌絞肉時另外又灌入了類似高湯的醬汁，所以肉餅炸好起鍋後就很有味道了。
(工商 )