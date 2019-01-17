小英回馬槍襲管中閔？林濁水嘆大家都輸了

台大校長管中閔。(資料照,郭吉銓攝)

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中時電子報
/整理報導
監院彈劾違法兼職　管中閔：我沒有違法

監察院15日通過管中閔兼職的彈劾案。對此，前民進黨立委林濁水表示，現在的情況是藍、綠、台大、總統蔡英文、「慷慨犧狌(牲)」的葉俊榮，還有「眾望所歸」的管中閔，所有相關人士都灰頭土臉，沒有一個是贏家。

監察院針對管中閔之前在政府部門任職時兼職等違法事宜，以7：4通過彈劾。陳師孟指出，管中閔採取匿名供稿的形式，犯了大忌，若是具名寫專欄，代表的是自己的立場，寫社論是代表媒體官方立場，政務官放棄自己的身分，代表媒體立場寫稿，是否有損政務官尊嚴或是利害衝突關係，值得去思考。

對此，林濁水於臉書發文表示，居然有人憤憤不平說葉俊榮已經放管中閔一馬了，蔡英文卻透過監察院追殺。這不通。監察院29位委員，「馬系」占18，「蔡系」只有11人，為什麼通過彈劾？，豈不是連馬系監委都看不下去，投贊成票的投贊成票，落跑的落跑。

而蔡英文在之間扮演的角色，林濁水認為蔡英文矛盾地一面駡葉俊榮一面肯定這是葉俊榮的職權，豈不是表示她只想趕快結束戰場求個脫身，怎可能去重啟戰火？因為要挺管嗎？國民黨支配不了馬系監委。要結束戰火嗎？英管不了綠色自走炮。

林濁水嘆演變到現在的狀況是，監察院一旦出手，藍、綠、台大、總統、「慷慨犧狌(牲)

」的葉俊榮，當然還有「眾望所歸」的管中閔，所有相關人士都灰頭土臉，沒有一個是贏家。

(中時電子報)

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