身體老化的元凶是它！醫生推薦2大長壽食物

2019年01月17日 09:16 中時電子報 莊楚雯

為何隨著年紀增長，身體機能會下降？日本三愛醫院醫學研究所所長、西台診所院長濟陽高穗解釋，老化的真面目，就是能殺死病毒、細菌的「活性氧」讓身體脂肪氧化，像生鏽了一樣。而體內的超氧化物歧化酶（SOD）會將活性氧無毒化，在40歲左右開始減少分泌。因此，需藉由攝取鋅、銅、鎂等礦物質，多吃抗氧化物質的食物，補充身體減少的超氧化物歧化酶，減緩老化。

早安健康報導，濟陽高穗指出，所謂的活性氧，是氧氣製造能量時產生的附屬品，在大腦、肺部大量生成，擁有比氧氣更強的氧化力，會因為不良的生活習慣，像是暴飲暴食、抽菸、激烈運動、壓力大以及空氣汙染等，導致活性氧大量生成，身體活性氧一直過多的話，就會轉化成體內毒素，產生「過氧化脂質」，讓全身處於氧化壓力的生鏽狀態。

1攝取鋅、銅、鎂等礦物質

濟陽高穗表示，超氧化物歧化酶的原料為蛋白質，可用鋅、銅、鎂等礦物質一起製造，這些礦物質從多吃牡蠣、納豆等食物來補充。

2多吃抗氧化食物

抗氧化物質可說是身體的清道夫，以含有維生素A、C、E、植化素的胡蘿蔔素、多酚為代表，每餐都多吃蔬菜，就能將今天生成的活性氧清除掉。抗氧化之王的青花菜，含有兩百種以上植化素、以及豐富的葉綠素，有很強的抗氧化作用。

(中時電子報)