身體老化的元凶是它！醫生推薦2大長壽食物

毒素囤積身體的元凶是它！醫生推2大食物對抗老化(達志)

友善列印
中時電子報

為何隨著年紀增長，身體機能會下降？日本三愛醫院醫學研究所所長、西台診所院長濟陽高穗解釋，老化的真面目，就是能殺死病毒、細菌的「活性氧」讓身體脂肪氧化，像生鏽了一樣。而體內的超氧化物歧化酶（SOD）會將活性氧無毒化，在40歲左右開始減少分泌。因此，需藉由攝取鋅、銅、鎂等礦物質，多吃抗氧化物質的食物，補充身體減少的超氧化物歧化酶，減緩老化。

早安健康報導，濟陽高穗指出，所謂的活性氧，是氧氣製造能量時產生的附屬品，在大腦、肺部大量生成，擁有比氧氣更強的氧化力，會因為不良的生活習慣，像是暴飲暴食、抽菸、激烈運動、壓力大以及空氣汙染等，導致活性氧大量生成，身體活性氧一直過多的話，就會轉化成體內毒素，產生「過氧化脂質」，讓全身處於氧化壓力的生鏽狀態。

1攝取鋅、銅、鎂等礦物質

濟陽高穗表示，超氧化物歧化酶的原料為蛋白質，可用鋅、銅、鎂等礦物質一起製造，這些礦物質從多吃牡蠣、納豆等食物來補充。

2多吃抗氧化食物

抗氧化物質可說是身體的清道夫，以含有維生素A、C、E、植化素的胡蘿蔔素、多酚為代表，每餐都多吃蔬菜，就能將今天生成的活性氧清除掉。抗氧化之王的青花菜，含有兩百種以上植化素、以及豐富的葉綠素，有很強的抗氧化作用。

(中時電子報)

韓國瑜不是鐵打的！ 佳芬姊用這… 蘇花改開放大貨車 司機 ：車程省…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。