NCC為邱議瑩開罰中天！學者：民進黨就能公器私用？

民進黨立委邱議瑩。（本報系資料照/陳信翰攝）

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中時電子報
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20190116中天新聞　請NCC明察秋毫　不要被邱議瑩個人利用

民進黨立委邱議瑩，去年在陳其邁造勢晚會上，被民眾拍到對支持者喊話。究竟話中用字是台語的「嘜」(不要)還是「嘸」(沒有)？引爆熱議。NCC搶先對中天電視開罰20萬元，不只高雄市議員陳美雅質疑，更遭台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚砲轟因人設事、公器私用。

去年11月，邱議瑩在高雄市長候選人陳其邁造勢晚會上，用台語聲情激昂向與會民眾喊話：「晚會還沒有結束，大家(？)離開！」到底話中用字是「嘜」(不要)還是「嘸」(沒有)？因台語發音相近，各角度個人聽覺可能有所差異。但NCC(國家通訊傳播委員會)搶先對中天電視開罰20萬，讓不少民代、學者看不下去。

陳美雅以自身主持經驗表示，通常他們會在活動快結束時，呼籲大家：「還沒有結束喔，大家不要(嘜)離開！」所以他是覺得，邱議瑩講的是「不要離開」還是「沒離開」，絕對有討論空間。如果NCC開罰的話，會讓他滿納悶的，因為這有點侵犯到新聞自由。

曾任中華傳播管理學會理事長的學者賴祥蔚，更痛批：「新聞報導如果損害當事人權益，這應該當事人自力救濟，所以難道今天因為當事人是民進黨的重要立法委員，所以我們的主管機關就要配合，因為單一個案去裁罰新聞媒體嗎？」

民代與學者的談話，足見各界對NCC開罰的質疑。相較日前中天電視遭惡意抹黑的假新聞，都不見NCC這般積極，此事卻效率神速，也恐有讓各界直呼差別待遇之嫌。

(中時電子報)

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