脫歐殘局何解？黃介正：英國有三條路可走

英國首相梅伊。(圖/本報資料照)

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中時電子報

英國首相梅伊以些微差距挺過不信任投票，並且立即啟動跨黨派協商，期望能打破英脫協議僵局。資深媒體人黃清龍今早專訪淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正，探討英國脫歐議題，黃介正表示，英國在信任案通過後，將有三條路可以走。

英國下議院(台灣時間17日清晨)以325票對306票的結果，否決了對梅伊政府的「不信任」動議，梅伊免於立即舉行全國大選，並贏得了繼續掌管國家的權力。梅伊也邀請其他黨派領導人會談，商討英國脫歐進程。工黨尚未同意參與協商，領導人柯爾賓表示，協商的前提是梅伊必須排除無協議脫歐的可能性。梅斯稱，對工黨領袖迄今沒有選擇參與討論感到「失望」，但「協商大門仍然敞開」。

黃清龍在廣播節目POP Radio專訪黃介正，黃清龍問及，英國國會是最高主權所在，資深倫理制，脫歐協議和工黨首相所提的不信任案，連續兩天的英國國會該如何收拾？

黃介正表示，梅伊連任首相，倒閣案未通過，硬脫歐、軟脫歐是向後延，拖得越久不確定因素越高，對歐元區和梅伊的變數還是很大，無序脫歐，時間上的說法，授權政府和歐盟協商往後延。英國政府可能向歐盟提出重新談判建議，但可能需要延後脫歐時間。延後需要兩個關鍵步驟，一是英國向歐盟提出延期申請，但需要所有歐盟成員國同意。二是政府必須提出法定文書，改變脫歐法案的「脫歐日」定義。英國國會將有機會對此進行表決。若歐盟拒絕重新談判，英政府必須採取其他手段。

黃介正還說，英國自己把deadline往後延，或是提前選舉，他說解決僵局的方法之一，是提前改選國會，為脫歐協議取得民意基礎。然而梅伊無權直接宣布提前選舉，須由國會表決，獲得三分之二議員支持才能重選，最快的選舉日是25個工作日後，時間上也可更晚，確切日期需由首相決定，但若將來換黨執政，變數會很大。

最後的辦法是再辦一次公投，以間接民意否決直接民意，二次公投：不少留歐派議員主張舉辦二次公投，讓選民再度考慮是否離開歐盟。但三月廿九日英國脫歐日之前來不及舉辦二次公投，因為必須先立新法決定相關規則。選舉委員會也需要時間考慮公投提案並提出建議，投票前還有法定等候期。專家估計籌辦二次公投可能需要半年時間。

(中時電子報)

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