韓國瑜首赴議會備詢 議長許崑源：目前市府表現90分以上

2019年01月17日 10:19 中時 林宏聰

高雄市長韓國瑜17日首度赴議會備詢，開議前先拜會正副議長。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜議會備詢初體驗！高市議會召開臨時會審市府總預算案，市長韓國瑜17、18日赴議會備詢，今早提前抵達拜會民進黨團、國民黨團、無黨團結聯盟，強調會謙虛接受議員質詢，也期盼府會合作；議長許崑源說，國民黨也會嚴格監督，但截至目前為止，相信大家對韓市長表現都還滿意，「打分數最少也是90分以上！」

許崑源表示，市長接受議員質詢，天公地道，國民黨也會提出一些建言，但截至目前為止，相信大家都看得到，給市長打分數最少也是90分以上。

韓國瑜說，今天特別提早來拜訪議長、副議長、各黨籍議員，抱著謙誠的心，希望未來政通人和、府會合作，可改變高雄未來的發展，期盼議會、市府在監督關係之下，也要有團結合作濃厚氣味，共創美好高雄。

記者問他如果有議員提出比較麻辣的問題，該如何處理，韓哈哈大笑說：「那也只能面對啊！」態度坦然。

媒體關心事前拜會時，議長、副議長是否有面授機宜，提醒韓國瑜如何面對議員質詢，許崑源笑說，「市長他的智慧比我高，比我更厲害，大家放心啦！」副議長陸淑美則補充說：「大家可以拭目以待！」

議會上午9點32分正式開議，初次登板不太熟悉流程，韓國瑜先介紹市府團隊成員後，逕自走下台，在議長許崑源提醒下，才再度上台進行市政報告，之後再接受各黨團質詢；下午則由議員個別登記質詢。

(中時 )