直播》萬眾矚目！韓國瑜首場議會處女秀來了

2019年01月17日 09:40 中時電子報 陳弘美 、 李俊毅 /整理報導 /整理報導

高雄市長韓國瑜，今天首度議會備詢，議員們問政題目以及韓國瑜團隊如何回答，備受矚目！

今日是高雄市議會臨時開議，也是高雄市長韓國瑜首場處女秀！萬眾注目下，韓國瑜進入高雄市議會，為今日備詢做準備。

高雄市議會昨起召開第3屆第1次臨時會，新科高雄市長韓國瑜今首度赴議會做施政報告與答詢，會前接受媒體聯訪，市議會議長許崑源說，韓國瑜說今天來拜訪正副議長，期盼市府、市議會團結合作，府會攜手合作，共創美好將來，未來謙虛接受議會指教，許崑源說，市長智慧比我高，大家不用擔心。

在議會上，韓國瑜先介紹高雄市政府團隊，接著發表感言，他先感謝主席，謝謝議員，和本府團隊，也謝謝新聞界的好友，謝謝前來議會關心高雄市政發展的民眾和好朋友，今天是2019年1月17日，他相信在場的新當選或是連任的議員，大家心裡都應該充滿不同的感情交集，和情感上不同的變動。

韓國瑜更表示，全世界都在看著高雄，全台灣也在看高雄，他覺得他肩膀上的責任好大，三百年來高雄發展的歷史，不管是清朝，日據時代，中華民國，高雄從來沒有變成台灣的中心，這是這一段時間以來，他當市長才當20天，但感覺上已經當了20幾個月，甚至有人開玩笑說，他是不是當兩年多！

韓國瑜指出現在大家對他們的期待都非常深，希望高雄能夠不一樣，能夠翻轉。這段時間他不斷接觸到北台灣或是南台灣，以及海內外的同胞，和北漂的高雄子弟，有的高雄子弟已經回不來了，他們在異鄉變成他們的家鄉，他們已經安身立命，娶妻生子，成立自己的家庭，有自己的工作，但他們依然對高雄有濃厚的情感，希望高雄這個家鄉，能夠變得更好。

韓國瑜再指出，另外一種高雄子弟，他接觸到的，是好希望能夠回來。他們希望高雄的未來，充滿朝氣，有各種更好的工作機會，他們渴望回到自己的家鄉來上班，而不要飄流在外鄉。不管接觸到哪種人，都有一種共同的心願，希望高雄的未來能夠變得更好。

韓國瑜表示，他擔任市長，他心裡的壓力非常巨大，他怕的是，他怕他做不好，所以他非常非常的擔憂。他所接觸到的高雄，現況的確是不好，他也深信在場的議員肩膀壓力也很巨大，當所有身旁國家的城市都在快速地進步，高雄到底還有多少時間，可以消耗跟浪費，可能已經不多了。他們必須趕快集中所有的力量，把高雄的資源整合起來，力量團結起來，讓高雄「政通人和」。

韓國瑜指出，如果未來高雄市府會關係政通人和，對人民有利的政策，攜手合作，相信高雄市民可以感受的到。現在高雄市府即市府團隊，在高雄市議會的監督之下，一定會抱著謙卑的心，做的更好！期盼高雄市府未來四年，在議會監督之下，既能達到政通人和，又能夠達到府會之間的合作無間，大家全心全力為高雄未來打拚。

(中時電子報)