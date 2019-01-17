影》女童哭鬧被打死 律師一句話網讚爆

女童模樣可愛，才剛來到人世1年6個月，竟慘遭親生媽媽、李姓男友人及女童的表姨與表姨丈凌虐致死，來不及長大。（曹婷婷翻攝）

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中時電子報
真狠心! 母虐童後帶去夜唱 女童送醫體溫僅32度

台南市年僅1歲6個月的女童「棠棠」，15日因不喝奶哭鬧，遭17歲生母和生母表姊、表姊夫和李姓友人下重手毒打致死。警方在住處搜出藤條、塑膠管、不求人、愛的小手等4項「刑具」，4人供稱女童一哭就打，小小的身軀如同沙包淪為出氣工具。

近期連續傳出多起虐童案件，引發民眾怒火，包括立委王育敏、網紅潔哥、藝人吳鳳等人都倡議加重虐童罰則，虐童致死者最高處以死刑。

曾說「世界上有多少肉圓哥？你打得完嗎？」的律師林智群也在臉書發文表示，小孩不會無理取鬧，比較會無理取鬧的，其實是大人。這句話獲得網友讚賞，盛讚律師「突破盲腸」。

林智群表示，小孩哭通常是幾個情況：1.餓了2.大便了3.想睡覺4.身體不舒服。而小孩不會無理取鬧（哭鬧大部分是有原因的），如果會，可能是大人寵出來的，比較會無理取鬧的，其實是大人⋯⋯。

網友回應稱讚「律師，突破盲腸了」、「推，最後一句話！」、「該驅邪靈的也應該是大人」、「每一個兒童，都不會是問題；是他們成長的家、和社會出了問題！」。

另有網友指出女童生母也才17歲，根本就是「小孩生小孩」，也有人點出「要爽又不做防孕措施，搞出人命了又不知道什麼是負責，真的很呵呵。然後一堆家長在反對性教育跟性平教育，真的很棒。」。

(中時電子報)

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