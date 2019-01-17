春節加強戰備國軍練實彈灘岸殲敵

2019年01月17日 13:02 旺報 張國威

M110A2、M109A2自走砲對海面目標實施射擊。軍聞社提供

國軍春節加強戰備操演於17日展開，當天清晨陸軍十軍團在台中番仔寮陣地實施聯合反登陸作戰實彈射擊操演。

演練首先由紅雀無人機實施聯合監偵，而後空中由IDF戰機及海上錦江級艦艇、光六飛彈快艇火力對敵船展開攻擊，而後雷霆2000火箭砲及自走砲於灘際對敵展開舟波攻擊，M60A3戰車等其他武器實施灘岸火殲暨反擊作戰，並實施防空疏散、油彈整補、部隊機動、野戰搶修等操演科目。

第一階段「聯合反登陸作戰」，操演課目包含「聯合火力、舟波攻擊及灘岸火殲暨反擊作戰」，操演場地在甲南海灘實施，該海域為敵中部登陸集團正規登陸之主要區域，國軍實際驗證作戰計畫，符合「作戰在哪裡、訓練在哪裡」指導。

因本次操演調整演練模式，不聚焦火力展示，參演部隊全程依野戰實務遂行「仿真實戰」操演，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮等作戰系統，以提升戰訓成效。

參與兵力包含58砲指部、104旅、257旅、302旅、234旅、第五地支部、陸航602旅、空軍3聯隊、海軍131艦隊及海巡署中部分署。

武器裝備包含雷霆2000火箭砲車、復仇者防空飛彈車、M110A2、M109A2自走砲、拖式飛彈車、M60A3戰車、CM33裝步戰鬥車、120迫砲、M249機槍、66火箭彈、AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰蒐直升機、錦江級巡邏艦、光六飛彈快艇、IDF戰機及紅雀無人機等裝備。

(旺報 )