影》有詭！台南17歲虐嬰媽 嗆告鄉民「逼自殺」？

2019年01月17日 10:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導、 陳科廷 ／影音編輯 /綜合報導、／影音編輯

17歲虐嬰媽疑嗆提告鄉民，不過也有人懷疑遭冒用帳號。(翻攝臉書)

台南17歲少女夥同3名友人虐待1歲半女兒致死，17日凌晨台南地院外聚集數百民眾要找少女等人算帳，憤怒網友也灌爆少女臉書，怒批狠心。未料少女疑似嗆要提告網友，更不滿地說「逼我自殺？」，但也有人懷疑，少女照片遭到冒用，四處引戰。

少女涉虐死女兒，遭到台南地院少年法庭裁定收容，至於一同動手少女表姊、表姐夫及李姓友人等3人已成年，台南地院認為他們犯罪嫌疑重大，有滅證與勾串犯人之虞，裁定收押，未禁見。

16日傍晚許多民眾呼朋引伴，號召數百人包圍台南地院，要攔路揪出虐嬰4人組毆打，法警使出調虎離山之計，才順利將少女表姊等3人送往看守所。此外，網友仍馬不停蹄持續灌爆少女及動粗親友臉書，而沉默1天的少女疑似總算出聲，留言嗆網友，遭到截圖。

少女留言反制網友，稱「我早就出來了，你們慢慢在地檢署吧，想打我的，狠(很)敢打我的通通提告」，更情緒爆發「我怎麼樣到底干你們什麼事情，拜託別煩我行嗎？逼我去自殺嗎？」讓鄉民的憤怒繼續延燒。

不過，有理智網友發現疑似有人冒用少女照片嗆網友，同一網友拿著少女照片四處留言，不僅帳號不同，地點也在台北，不在台南，遭懷疑背後似乎有人搧風點火，刻意操作煽動網友情緒。

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