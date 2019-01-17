戀上蘋果高階主管？又是詐騙啦

2019年01月17日 10:38 中時 陳世宗

網路詐騙手法層出不窮！近來屢見利用外籍男子照片來騙財。台中市政府警察局第六分局協和派出所於107年1月15日12時許接獲銀行通報，有位女子疑似在社群軟體「臉書」上認識了化名為EdwardMaxwell的美國籍男子，兩人透過聊天後感情增溫，女子因此陷入熱戀；對方再趁機利用信任詐騙美金750元，幸好經銀行行員及警方及時攔阻，才讓女子恍然大悟，免於受騙上當。

經警調查，越南籍45歲的潘姓女子來台從事看護工作，於107年11月中旬透過「臉書」認識了1名美籍男子EdwardMaxwell，自稱在美國蘋果公司擔任高階主管；該男子經常跟潘女聊天，噓寒問暖，讓潘女迅速陷入異國戀情的漩渦之中！

警方指出，今年1月14日該男表示準備1個情人節禮物欲寄給潘女，但因為海關因素導致禮物遭退回，無法寄出，除非潘女能夠匯款750元美金（約新臺幣23000元）處理通關程序，才能趕在2月14日情人節如期取貨。

潘女因不想錯過心上人的情人節禮物，加上深信這段異國戀情能夠開花結果，所以就在15日一早就到銀行準備匯款，所幸銀行行員察覺有異，潘女遲遲說不清楚為何要匯款給外國男子，行員因而報警請求警方協助。

經員警到場對潘女苦口婆心地相勸，解釋這是常見的詐騙手法，並提供相關新聞報導給其觀看，才讓潘女逐漸明白，一直以來相信的異國戀曲只是詐騙集團的技倆，打消匯款的念頭。警方於「斬手專案」及「108年加強重要節日安全維護工作」期間，加強與轄內金融業者宣導落實防詐騙關懷提問，共同守護市民財產安全。

警方呼籲民眾，網路交友須謹慎，對於網路上的各種匯款應先查證，若不確定可以先行撥打165反詐騙專線或是撥打110請求警方協助。

(中時 )