最接地氣的政治人物始祖是他 連蔣經國說讚！

2019年01月17日 10:38 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蘇貞昌一接閣揆位子，便在臉書上po文要接地氣。面對非洲豬瘟病毒來勢洶洶，更親自到機場視察，上任這幾天緊盯防疫，果然讓媒體和民眾很有感。不過，若追溯最接地氣的民選政治人物，宋楚瑜的名字許多人記憶猶深，但若論起接地氣始祖，當推前台南市長蘇南成莫屬，他當年大刀闊斧推動市政，連行政院長蔣經國也對他讚譽有加。

蘇貞昌有電火球之稱，蘇南成有大頭，外號「蘇大頭」、「大頭成」，兩個人都是政治過動兒，也習於走動式管理。蘇大頭當年創造的政治風潮，完全不輸二度回鍋行政院長蘇貞昌，連日後學得蔣經國真傳的宋楚瑜省長也沒得比。

在台灣地方自治史上，蘇南成以其個人魅力及獨特施政風格見長，曾因爭取國民黨提名未果，脫黨以黨外身分參與台南市長選舉，並順利當選台南市長1977年當選台南市長。聯合報報導，在台南市主政期間，他最令人稱道的創舉，就是當選後宣布實施夜間辦公，將市長服務時間延長到夜間11時，創下台灣地方自治史的首例，另外，他也開創「馬上辦中心」，政績獲得民意高度支持。

據維基百科資料，蘇南成任台南市長時，成立馬上辦中心，一民眾表示，當年竹溪遇雨即氾濫，造成附近墓園被水淹沒，遠在宜蘭的兒女為此寫信給蘇南成懇請台南市政府協助改善，沒想到很快收到馬上辦中心回函，表示已經現場進行會勘，將爭取預算整治，一段時間後又收到台南市政府的回信，表示預算經費已編列，…何時動工…何時完工，讓家人大受感動，工程完工後又收到台南市政府報告完工的信函，親人大讚好市長，自此他們家族都投給蘇南成。

蘇南成大刀闊斧開辦市政，並連任台南市長，他種種接地氣的作為，連時任行政院長蔣經國也對他刮目相看，蔣經國「吹台青」時期獲得提拔，出任官派（院轄市）高雄市長。甚至日後還出任高雄市長，以及國民大會議長。蘇南成終身未婚，無子女，2014年以78歲辭世。

(中時電子報)