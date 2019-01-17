磨刀霍霍！華為疑竊商業機密 美檢恐提刑事告訴

2019年01月17日 10:25 中時電子報 馮英志

即使華為之父任正非日前打破沉默、親上火線向全球媒體澄清華為沒有涉及間諜活動，但美方對華為仍採緊迫盯人。外媒指出，華為涉嫌竊取美企機密，遭美聯邦檢察官進行調查，預計很快就起訴華為；同時，美國會議員也正提出法案，禁止美國晶片或其他零件銷售給華為及中興等陸電信公司。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）16日報導，知情人士表示，此次聯邦檢方刑事調查，源於多起針對華為的民事訴訟，其中在2014年的官司中，華盛頓州西區聯邦地區法院陪審團認定華為盜用T-Mobile實驗室的機器人技術一案。

此次聯邦檢方刑事調查，起於華為盜用T-Mobile實驗室的機器人技術一案。

根據訴狀內容，美國電信商T-Mobile多年前僱用華為供應手機，T-Mobile為販售的手機開發出綽號Tappy的品管測試機器人。T-Mobile指稱，兩家公司合作期間，華為員工就Tappy提出詳細問題，並反覆索討專有技術訊息。

T-Mobile指控，兩名華為員工讓另一人溜進T-Mobile測試實驗室，未經許可拍下Tappy的照片。其中一名員工為避開監視器，試圖把Tappy有如指尖的零件藏到電腦螢幕後面，放進筆電包帶出實驗室。

訴狀指出，由於華為違約並非法竊取商業機密，T-Mobile被迫付出可觀成本，終止與華為的手機供應關係。T-Mobile指控，華為運用竊取的機器人技術，不正當獲取價值數億美元的商業利益。

華為在回應T-Mobile指控的文件中堅稱，Tappy並非機密，相關影片可輕易在YouTube上找到，設計與規格詳情也在多件專利中公開，因此員工所為不構成竊取商業機密；但前述員工之後承認，偷走Tappy零件的原因是華為研發部門認為相關資訊有助改良旗下機器人，華為也坦承旗下兩名員工「行為不當」。

2017年終審時，陪審團認定華為違反與T-Mobile的合約，須賠償480萬美元（約台幣1億4千8百萬）。

另外，共和黨聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）與眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），以及民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與眾議員加勒戈（Ruben Gallego）提出法案，將要求總統禁止把美國零件出口給違反美國制裁或出口管制法的中國大陸電信公司，法案中更特別指名華為與中興，擔憂旗下裝置與其他設備將用來監控美國人，更聲稱這兩家公司也遭控沒有遵守美國對伊朗的制裁。

(中時電子報)