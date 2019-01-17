影》苦等10年終要第一次！全球最孤獨蛙即將脫魯

2019年01月17日 10:26 中時電子報 吳映璠

恭喜！有「世上最孤單青蛙」封號的羅密歐，不久就要見到他的茱麗葉，極有可能今年就能終結10年魯蛇生活。

玻利維亞柯加邦巴自然歷史博物館（Cochabamba Natural History Museum）與全球野生動物保育機構（Global Wildlife Conservation）發起為羅密歐脫魯的募款計畫，近日終於傳出找到茱麗葉的好消息，影片為該計畫所拍攝的宣傳片。

羅密歐其實是一隻居住在玻利維亞柯加邦巴自然歷史博物館（Cochabamba Natural History Museum）水族箱裡的瑟溫卡斯水蛙（Sehuencas water frog），由於這種水蛙瀕臨絕種，導致羅密歐找不到伴侶，10年來孤身一人居住在水族館裡，據信，他很有可能是世上現存最後幾隻瑟溫卡斯水蛙之一。

長久以來，科學家不斷努力為他尋找茱麗葉，由於瑟溫卡斯水蛙平均壽命為15年，對於已經11歲的羅密歐來說，時間真的不多了。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩棲類動物計畫發起人穆尼奧斯（Arturo Munoz）指出，最近幾年，羅密歐發情期的叫聲越來越慢，看起來他對找到另一伴已漸漸不抱希望。

而科學家也很驚訝，儘管知道瑟溫卡斯水蛙已瀕臨絕種，卻沒想到要找到一隻同種母蛙竟如此之難。2018年初，博物館除了與全球野生動物保育機構（Global Wildlife Conservation）在網路上發起終結羅密歐單身的募款活動，約會網站Match.com甚至直接幫羅密歐設立個人頁面徵友。

約會網站Match.com上羅密歐的個人簡介。（圖／擷取自Match.com）

約會網站Match.com上羅密歐的自介影片。

Match.com上羅密歐的個人資料寫道，感情狀態是「從未結婚」、「沒小孩但是非常想生、絕對要生」。

在個人介紹影片中，羅密歐操著一口西班牙腔英語：「我生活很簡單，經常一個人，而且晚上都會待在家裡、不會亂跑。我的嗜好是吃東西，不過誰不是呢？」他也解釋自己為何要在交友網站上徵友：「我的情況有點特殊，如果不盡快找到另一伴，我這個種族可能很快就會滅絕。不過不要有壓力，如果妳也相信真愛，而且希望幫我這個老蛙一把，拜託幫忙捐一點錢，感謝了，我的朋友。」

經過一年努力，奇蹟總算出現。動物學家卡馬丘（Teresa Camacho）帶領的團隊跋山涉水後，終於在玻利維亞一處雲霧森林發現了其他瑟溫卡斯水蛙的蹤跡，他們先是在一處小瀑布下看見一隻正在洗澡的公蛙，認為這塊區域保存良好，應該有機會發現其他族人，果不其然，隔天又找到了另外2隻公蛙、2隻母蛙，而其中一隻母蛙正好到了生育年紀，就這樣相中了茱麗葉。

科學家預計在2月14日西洋情人節當天，安排羅密歐與茱麗葉初次見面。不過兩蛙能否互相吸引？科學家也不是很有把握，他們說茱麗葉是個可人兒，有雙美麗的眼睛，而且精力充沛，被帶回實驗室後已嘗試脫逃，相較之下羅密歐就比較害羞，不太活動，而且「還有點過胖」。

科學家希望個性南轅北轍反而能讓兩蛙產生致命吸引力，不過在正式約會之前，他們也會想法子讓羅密歐至少動一下。

那就祝他們約會順利了！

(中時電子報)