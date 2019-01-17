陌生阿姨私訊譙「騎我10幾年」 他驚：我才29歲！

陌生阿姨私訊譙「騎我10幾年」，男子驚：我才29歲！。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

認錯人？一名男網友表示某天收到陌生阿姨私訊，對方瘋狂寒暄問暖，不斷問原PO「想我嗎」、「我愛妳」，讓已婚的原PO一頭霧水，質問阿姨是誰，阿姨卻惱羞成怒，罵「我是跟著你10幾年的女人」、「給你騎幾年問我在哪裡」，雞同鴨講的對話險些引發原PO家庭戰爭。

男網友在臉書社團《爆料公社》PO出數張對話截圖，一名陌生阿姨私訊給原PO，劈頭就問「在生氣嗎」、「你有想我嗎」，令原PO深感疑惑，問對方身分，阿姨卻自顧自說她是跟了原PO 10幾年的女人，讓原PO更加「黑人問號」，回說「10幾年？我也才30，妳有事？」。

然而阿姨完全無視原PO解釋，疑似惱羞成怒罵「有XX就忘記我，給你騎幾年問我住哪裡」，原PO終於受不了，嗆她有病快點醫，而阿姨繼續鬼打牆。根據阿姨臉書資料，可知道她人住在金門，原PO再三跟她解釋，他從來沒去過金門，阿姨總算承認找錯人，但意外引發原PO家庭危機，阿姨卻是淡定回「老婆在發飆就不要回我」，讓原PO好傻眼。

網友看完紛紛笑回「 你是不是與她愛人...同名同姓」、「 給你X幾年，這句好笑」、「 你是不是每天跑到人家夢裡找人家」、「 驚死人喔！她搞錯對象了吧 」、「會不會是被盜帳號」、「 會不會這個人被盜圖了..」、「前世情人吧會不會？？ 」、「 哇嗚~現在流行這樣搭訕嗎？ 」。

(中時電子報)

陌生阿姨私訊譙「騎我10幾年」，男子驚：我才29歲！。(翻攝爆料公社)
陌生阿姨私訊譙「騎我10幾年」，男子驚：我才29歲！。(翻攝爆料公社)
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