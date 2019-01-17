模擬實地實戰國軍甲南海灘反擊登陸共軍

2019年01月17日 11:07 中時 楊孟立

國軍第五作戰區今天配合國防部「春節加強戰備媒體邀訪」，結合年度第一季戰備任務訓練月，實施「聯合反登陸作戰」實彈操演，模擬中共解放軍自甲南海灘突擊上陸，國軍在寒風中進行反擊作戰；以及「反擊部隊再戰整備」實兵演練，驗證後勤補保對戰力發揮的重要性。

十軍團表示，第一階段「聯合反登陸作戰」，操演課目包含「聯合火力、舟波攻擊及灘岸火殲暨反擊作戰」等項，操演場地選擇在「甲南海灘」實施，是結合實戰場景，因該海域為敵中部登陸集團正規登陸之主要區域，可實際驗證作戰計畫，並使官兵熟悉作戰環境及落實戰場經營，符合「作戰在哪裡、訓練就在哪裡」指導。

十軍團指出，本次操演亦調整演練模式，不聚焦火力展示，參演部隊全程依野戰實務遂行「仿真實戰」操演，以狀況誘導命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮等作戰行動，以提升戰訓成效。

第二階段的「反擊部隊再戰整備」，操演課目包含「防空疏散、油彈整補暨命令下達、部隊機動、野戰搶修」等項，是以一個戰車特遣隊執行戰力防護、再戰整補的方式，演練單位完成作戰準備、機動之相關作為。

引起媒體注意的是現場擺設的一比一偽M60A3充氣戰車，以及偽M41D木質戰車。陸軍機步234旅戰車營長潘冠宇中校表示，當敵軍出動空偵，偽戰車就具有誘敵的效果，消耗敵軍彈藥。

(中時 )