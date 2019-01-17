蔡政府挺趙怡翔 他斷言：華府2020六大招助民進黨

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長持續引發各界關注，前國民黨立委孫大千斷言，從蔡政府力挺趙怡翔這件事來看，美國絕不會在台灣2020總統大選缺席。他也提及華府極有可能採取六大招，助民進黨一臂之力。

趙怡翔出任駐美代表處政治組長一事近日鬧得沸沸揚揚，除外交部長吳釗燮、AIT現任政治組組長與多位外交部官員力挺外，葛來儀日前也表示期待與趙怡翔一起合作。此外，對於蔡總統日前稱趙怡翔外派的事是看報紙才知道，總統府發言人黃重諺指出，總統態度很清楚，就是尊重外交部長的人事權，對於總統來說，要課責的對象是外交部長，重點是外交部長會拿出外交的成績，所以在這些人事的運用上，是尊重外交部長。

對此，孫大千在臉書發文指出，從蔡英文政府不惜代價，決定力挺「口譯哥」擔任駐美代表處政治組組長到底，幾乎可以斷言，美國絕對不會在台灣2020年的總統大選中缺席。他說華府極有可能採取六項大招，助民進黨一臂之力，包括一、邀請台灣參加太平洋地區聯合軍事演習。二、派遣重量級官員造訪台灣。三、由國務卿層級以上的政治人物公開表態，支持蔡英文的兩岸論述。

第四、邀請台灣參與美國對中國大陸的貿易戰和科技戰，要求台灣仿效加拿大，扣押中國大陸科技廠商的關鍵幹部。五、川普總統親自到蔡英文的Twitter 留言，加油打氣。六、默許蔡英文於出訪時過境華府。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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