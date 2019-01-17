MLB》媒體頻爆料 馬恰多經紀人怒了

2019年01月17日 10:33 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

近來關於自由球員馬恰多（Manny Machado）未來動向的報導沒有消停過，大多消息來源都是內部人士或親友，且未經過證實，今天（17日）馬恰多的經紀人羅薩諾（Dan Lozano）公開指責，認為不實報導已影響合約協商。

外傳馬恰多尋求一份超越2014年馬林魚與史坦頓（Giancarlo Stanton）簽下的13年2.25億美元（約100億台幣）的大約。馬恰多去年底拜訪白襪、費城人與洋基隊，傳出馬恰多最想加入洋基，但洋基價碼最低。

不僅如此，日前更有美媒爆料，白襪向馬恰多開出了7年合約，且合約金額1.75億美元（約54億台幣），比馬恰多陣營預期的還低，不過今天羅薩諾駁斥這項傳聞。

羅薩諾表示：「我認識《今日美國》的奈騰格爾（Bob Nightengale）還有《ESPN》歐尼(Buster Olney)好幾年了，也與他們保持良好關係。不過他們近期關於馬恰多的報導是不準確且魯莽的。我不知他們的消息來源是否違返勞資協議，且還嘗試影響協商。也不知他們是否因其他原因捏造不實謠言，但實際上，他們對於白襪與馬恰多的報導是錯誤的。」

羅薩諾透露，他了解所有人都想從報導得知自由球員的最新消息，包括馬恰多的，但他不想看到媒體繼續捏造新聞，不只是他的客戶，而是所有運動員。在消息經過證實前，媒體都不該製造新聞，他希望勞資協議能禁止通過媒體進行談判。

(中時電子報)