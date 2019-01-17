韓國瑜備詢處女秀 民進黨團戳氣球諷刺政見不實

民進黨團議員聯合質詢，一一戳破象徵政見的氣球，諷刺韓國瑜先前的承諾都無法落實。（林宏聰攝）

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民進黨團議員戳破氣球後，將所剩無幾的氣球交給韓國瑜，強調未來會持續強力監督，希望韓市府團隊能夠落實選前承諾。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜首度前往議會備詢，民進黨團虎視眈眈，聯合質詢時拿出預先準備好的政策氣球，一一予以戳破，諷刺韓國瑜政見無法落實，最後將所剩無幾的愛情摩天輪、開放陸資、路平、全台首富氣球當場送給韓國瑜，希望他好好執行。

韓國瑜市政報告很簡短，說他當市長才20天，感覺已經當了20幾個月，很清楚大家對他的期待，所以他心中壓力很大，怕做不好，相信議員們肩膀上壓力也很大，周邊城市都在進步，高雄要集中力量，整合資源，希望未來府會合作，只要對大多數市民有利，大家攜手合作，相信市民能夠感受到，市府也不會有任何私心，全力為高雄打拚。

民進黨團排定第一個聯合質詢，市議員陳致中先質詢韓國瑜對九二共識的看法，韓國瑜重申，他選前即公開承認九二共識，這是兩岸發展定海神針，如果捨棄會影響「貨出去、人進來」，也會對兩岸發展造成變數。

民進黨議員李喬如搬出11項韓國瑜競選政見，一一詢問他哪些能夠達成？哪些無法落實？李喬如質詢氣勢相當強，韓國瑜一度無法招架，當場說「我拜託議員，講話可以慢一點嗎？」

韓國瑜回答，相關政策有些是宣誓性，有的落實性非常高，他認為路平、愛情產業鏈沒問題，有些也不是做不到，會比較漫長，也不是高雄市府單一就能決定，例如太平島挖石油，就需要中央政策及國際情勢配合。

接著民進黨議員們輪番發言，質疑韓國瑜500萬人口、北漂青年返鄉、爭取迪士尼、太平島挖石油等政見都是浮誇不實，一一戳破象徵各項政見的氣球，接著走上備詢台，將所剩無幾的氣球交給韓國瑜，強調未來會持續強力監督，希望韓市府團隊能夠落實選前承諾。

(中時 )

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