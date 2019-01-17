紓解新竹春節車潮 下台68需改道榮濱路

2019年01月17日 10:42 中時 徐養齡

春節將至，公路總局為紓解大新竹地區匯集北部南下的壅塞車潮，針對台68與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，春節期間將封閉台68南寮端交流道匝道，也建議要走國道的民眾民眾改道台1線，避開南下走春車潮。

第一區養護工程處表示，台68線銜接台15線竹港大橋路段，常造成車流打結，因此擬於春節期間封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道，封閉時間為2月2日0時起至10日24時，可依導引標誌在台68線終點，經榮濱路銜接相關道路至台15線南下。

西濱快速公路方面，目前台61線觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統（台66、68線），與國到一號、國道三號系統形成區域路網，建議民眾多加利用。

公路總局預估，春節期間湧現返鄉車潮的時段分為2波，第1波返鄉團圓車流，預計從2月1日中午起開始出現南向車流，集中於該日下午至4日上午，第2波預計自2月5日初一中午起至6日初二下午，湧入回娘家車潮。

收假車潮則預估出現在2月9日初五下午至2月11日初七上午，往年新竹地區常出現的壅塞「熱點」，則預料會在六福村、台3線及120線內灣及尖石風景區等路段。建議用路人盡量避開這些塞車路段或行駛替代路線。

公路總局提醒，國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，已規畫台1線為國道短程替代道路，建議民眾改道行駛，避開國道壅塞車流。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

(中時 )