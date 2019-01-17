NBA》考辛斯：勇士是體育界最讓人痛恨球隊

看來考辛斯已經準備好19日傷癒復出了。(美聯社)

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中時電子報

「勇士是當今體育界最讓人痛恨的球隊！」你沒聽錯，這句話是將於19日出戰國王宣告傷癒歸隊的勇士中鋒考辛斯說的，畢竟等到考辛斯復出找回昔日全明星狀態，勇士的「五星戰隊」陣容，幾乎等同宣告勇士即將完成3連霸。

「他們痛恨杜蘭特，他們也痛恨我，他們可能唯一喜歡的勇士球員是柯瑞，」考辛斯接受《ESPN》專訪時，一邊狂笑表示，「但是他們也有可能痛恨柯瑞，他們還討厭卓雷蒙格林，事實就是如此，所以我根本不會擔心那些雜音。」

畢竟考辛斯這次的傷癒復出，將讓不少球隊與球迷羨慕勇士所擁有的五星戰隊陣容，可是自從去年1月不慎撕裂腳跟阿基里斯腱後，考辛斯早已等待這次復仇機會很久了，就算面臨再怎麼艱辛的復健過程，也都咬牙努力撐過了。

「我現在回來了，我不會往後看，」考辛斯說，「我正向前邁進，每場比賽都將全力以赴，因為我復出目標就是搶下總冠軍。」老實講，看到勇士即將排出柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、格林與考辛斯的先發陣容，讓人不嫉妒都難。

勇士總教練科爾17日也自爆，曾跟鵜鶘總教練金特利多次針對如何使用考辛斯進行溝通，金利特不斷跟他強調，自己非常享受跟考辛斯合作的過程，更跟科爾保證，考辛斯在勇士打球不會有任何問題，如今即將見真章了！

(中時電子報)

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