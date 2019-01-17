入歧途被砍12刀險死 賀一航兒見爸眼淚痛脫幫派

2019年01月17日 10:50 中時電子報 吳品瑤

曾參加選秀節目《超級星光大道》第六屆賽事、拿下第10名殊榮的男星曾治豪，他除了身為創作歌手之外，其實還是個星二代，爸爸是知名主持人賀一航，然曾治豪闖蕩演藝圈不靠爸，因此這個身分鮮為人知，曾治豪表示從小爸爸忙工作，因此父子感情不深，他甚至因此誤入歧途，跟幫派走得太近，某天竟被人砍了12刀，也因此看到了父親的眼淚，曾治豪才痛下決心從良，不再跟幫派走得太近。

曾治豪接受《蘋果》專訪，表示小時候只有吃年夜飯才見得到爸爸，但沒吃幾口飯爸爸就有出門作秀，加上隔代教養，造成他跟爸爸感情不深，而15歲那年他更因此心生叛逆，覺得跟幫派走在一起比較風光，某天跟一群幫派少年去豆漿店吃東西，一出店門就遭一群人莫名大罵髒話，還操起了刀砍殺，曾治豪身中12刀送醫急救，生死交關，事後聽親友轉述，說他足足輸了12袋血才救回來，醫院甚至發布他的病危通知，然曾治豪表示那是誤認，但他因此上了社會版面，外界才得知他是賀一航的兒子。

曾治豪被砍重傷，賀一航拋下工作趕去醫院，看到孩子身上都是刀傷又插了一堆管子，心疼到不行，曾治豪說，這是第一次也是唯一一次看到父親掉眼淚，他也因為父親的眼淚清醒，從此跟幫派保持距離，而這場致命事件，讓曾治豪住院好幾個月，賀一航為了兒子推掉工作全心照顧，父子感情因此回溫，曾治豪也有感參加黑社會不是他要的生活，因此轉往實踐歌手夢，他18歲那年參加光禹廣播節目的歌唱比賽拿下全台第三名，華研因此邀他出片，想組一個團體，問他「對長相有沒有信心」，曾治豪對顏值沒自信所以拒絕，事後才知道當年要組的是飛輪海。

之後曾治豪沒放棄歌手夢，參加選秀節目《超級星光大道》，成了「星光六班」成員，拿下第10名好成績，但卻苦無發片機會，直到近日跟饒舌歌手小中、青木組成嘻哈團「東區不倒翁」，發行同名專輯，團員有時會為音樂吵架，然曾治豪年紀最大，所以總會出來當和事佬，幫大家把情緒緩下來，在事業方面的發展，則是曾治豪所屬團體有接到商演，他也嘗試演戲、主持，感情方面則有交往多年的圈外女友，已論及婚嫁，生活堪稱穩定幸福。

(中時電子報)