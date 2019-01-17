入歧途被砍12刀險死 賀一航兒見爸眼淚痛脫幫派

賀一航兒子曾叛逆混幫派，遭砍12刀命危，見到爸爸的眼淚，才痛下決心從良。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報

曾參加選秀節目《超級星光大道》第六屆賽事、拿下第10名殊榮的男星曾治豪，他除了身為創作歌手之外，其實還是個星二代，爸爸是知名主持人賀一航，然曾治豪闖蕩演藝圈不靠爸，因此這個身分鮮為人知，曾治豪表示從小爸爸忙工作，因此父子感情不深，他甚至因此誤入歧途，跟幫派走得太近，某天竟被人砍了12刀，也因此看到了父親的眼淚，曾治豪才痛下決心從良，不再跟幫派走得太近。

曾治豪接受《蘋果》專訪，表示小時候只有吃年夜飯才見得到爸爸，但沒吃幾口飯爸爸就有出門作秀，加上隔代教養，造成他跟爸爸感情不深，而15歲那年他更因此心生叛逆，覺得跟幫派走在一起比較風光，某天跟一群幫派少年去豆漿店吃東西，一出店門就遭一群人莫名大罵髒話，還操起了刀砍殺，曾治豪身中12刀送醫急救，生死交關，事後聽親友轉述，說他足足輸了12袋血才救回來，醫院甚至發布他的病危通知，然曾治豪表示那是誤認，但他因此上了社會版面，外界才得知他是賀一航的兒子。

曾治豪被砍重傷，賀一航拋下工作趕去醫院，看到孩子身上都是刀傷又插了一堆管子，心疼到不行，曾治豪說，這是第一次也是唯一一次看到父親掉眼淚，他也因為父親的眼淚清醒，從此跟幫派保持距離，而這場致命事件，讓曾治豪住院好幾個月，賀一航為了兒子推掉工作全心照顧，父子感情因此回溫，曾治豪也有感參加黑社會不是他要的生活，因此轉往實踐歌手夢，他18歲那年參加光禹廣播節目的歌唱比賽拿下全台第三名，華研因此邀他出片，想組一個團體，問他「對長相有沒有信心」，曾治豪對顏值沒自信所以拒絕，事後才知道當年要組的是飛輪海。

之後曾治豪沒放棄歌手夢，參加選秀節目《超級星光大道》，成了「星光六班」成員，拿下第10名好成績，但卻苦無發片機會，直到近日跟饒舌歌手小中、青木組成嘻哈團「東區不倒翁」，發行同名專輯，團員有時會為音樂吵架，然曾治豪年紀最大，所以總會出來當和事佬，幫大家把情緒緩下來，在事業方面的發展，則是曾治豪所屬團體有接到商演，他也嘗試演戲、主持，感情方面則有交往多年的圈外女友，已論及婚嫁，生活堪稱穩定幸福。

(中時電子報)

10年後都沒變一樣辣！天心F奶照… 噴鼻血！許瑋甯深V放送白嫩酥胸 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。