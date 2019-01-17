12毒販開7名車被逮 車牌都是「8957」原來藏這玄機

毒犯開名車車號清一色8957，意寓「爸就有錢」。（廖素慧攝）

友善列印
中時
警方查獲毒窟有新台幣、美鈔及印尼盾共約600餘萬現金及大批毒品。（廖素慧攝）

嘉義市警方在劉厝豪宅區查獲12名毒嫌，查獲新臺幣、美鈔、印尼盾共約620餘萬現金及大批愷他命毒品，還有7部B開頭、保時捷等名車，車號多是8957意寓「爸就有錢」，起初沒人承認錢是誰的，後來張姓嫌犯才說400萬是家裡務農收入，還有2百萬現金無人認，警方懷疑供詞避重就輕，深入追查中。

嘉義市政府警察局執行安居緝毒，接獲民眾檢舉，西區劉厝路一處鐵皮工廠夜間常有大批名車進出，人聲鼎沸，龍蛇混雜，且半夜傳出陣陣疑似燒塑膠料的異味，市刑大偵二隊會同中打中心、臺中市政府警察局第五分局、嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所、海巡署臺南查緝隊、布袋查緝隊、海巡署艦隊分屬艦隊分署十三海巡隊共組專案小組，展開長期跟蹤查訪。

警方16日凌晨收網，當場逮捕張姓、賴姓、周姓等12名嫌犯，多是8年級生，起獲第3級毒品愷他命1批（毛重703.9公克）、毒品咖啡包13包（毛重140.22公克）、點鈔機1臺、新臺幣620萬9653.6元（含美金669元及印尼盾9000元）及以色列製沙漠之鷹手槍1支、彈匣1個及子彈6顆及販毒聯絡用行動電話33支等證物。

警方調查，25歲張嫌開賓士轎車代步，有毒品、持槍殺人等前科，起初不承認大批現金是他所有，後來才說擁有400萬現金，是來自家裡種水果的收入，20歲陳姓嫌犯沒有前科，開保時捷，7部名車車號多是「8957」，臺語諧音意寓「爸就（很）有錢」，賴嫌出面租屋。

警方說，劉厝這處鐵皮屋宛如「毒品轉運中心」，五花十色的各路人馬一到半夜就聚集在此，有如菜市場熱鬧。12名嫌犯依違反毒品罪於17日移送嘉義地檢署偵辦。

(中時 )

陌生阿姨私訊譙「騎我10幾年」 … 女門口貼100元請幫倒垃圾 回家後…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。