12毒販開7名車被逮 車牌都是「8957」原來藏這玄機

2019年01月17日 11:15 中時 廖素慧

警方查獲毒窟有新台幣、美鈔及印尼盾共約600餘萬現金及大批毒品。（廖素慧攝）

嘉義市警方在劉厝豪宅區查獲12名毒嫌，查獲新臺幣、美鈔、印尼盾共約620餘萬現金及大批愷他命毒品，還有7部B開頭、保時捷等名車，車號多是8957意寓「爸就有錢」，起初沒人承認錢是誰的，後來張姓嫌犯才說400萬是家裡務農收入，還有2百萬現金無人認，警方懷疑供詞避重就輕，深入追查中。

嘉義市政府警察局執行安居緝毒，接獲民眾檢舉，西區劉厝路一處鐵皮工廠夜間常有大批名車進出，人聲鼎沸，龍蛇混雜，且半夜傳出陣陣疑似燒塑膠料的異味，市刑大偵二隊會同中打中心、臺中市政府警察局第五分局、嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所、海巡署臺南查緝隊、布袋查緝隊、海巡署艦隊分屬艦隊分署十三海巡隊共組專案小組，展開長期跟蹤查訪。

警方16日凌晨收網，當場逮捕張姓、賴姓、周姓等12名嫌犯，多是8年級生，起獲第3級毒品愷他命1批（毛重703.9公克）、毒品咖啡包13包（毛重140.22公克）、點鈔機1臺、新臺幣620萬9653.6元（含美金669元及印尼盾9000元）及以色列製沙漠之鷹手槍1支、彈匣1個及子彈6顆及販毒聯絡用行動電話33支等證物。

警方調查，25歲張嫌開賓士轎車代步，有毒品、持槍殺人等前科，起初不承認大批現金是他所有，後來才說擁有400萬現金，是來自家裡種水果的收入，20歲陳姓嫌犯沒有前科，開保時捷，7部名車車號多是「8957」，臺語諧音意寓「爸就（很）有錢」，賴嫌出面租屋。

警方說，劉厝這處鐵皮屋宛如「毒品轉運中心」，五花十色的各路人馬一到半夜就聚集在此，有如菜市場熱鬧。12名嫌犯依違反毒品罪於17日移送嘉義地檢署偵辦。

(中時 )