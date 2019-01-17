嫖客大戰禿子！韓國瑜力抗民進黨團

2019年01月17日 11:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、 陳科廷 ／影音編輯 /綜合報導、／影音編輯

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新任高雄市長韓國瑜今首度赴議會做施政報告與答詢，在野黨市議員磨刀霍霍，其中前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中質詢韓國瑜時提到，「韓市長還要繼續支持九二共識嗎？要繼續支持空泛的東西嗎？還要不要接受，兩岸應是一邊一國啊」？他質疑韓對「九二共識」的具體內容為何？韓國瑜說，根據憲法規範，國名就是就是中華民國，治權台澎金馬，在「九二共識」框架下，他會來為高雄拚經濟。

韓國瑜說，自己依據的是中華民國憲法和國民黨黨中央立場，「都是一致的，我是九二共識『堅定支持者』」，他再度強調「我感覺對整個國家，九二共識是最重要的一根『定海神針』，穩定兩岸關係、穩定台澎金馬」兩岸能穩定的交流發展非常重要。

不過韓回答後，仍被民進黨團議員嘲諷，「選前說經濟一百分，政治零分，但當選之後就承認九二共識。」議員還譏諷，如果韓國瑜敢在選前就說自己認同九二共識，至少會掉 30%的選票，「韓以前當過立委，我國預算沒有送到北京，為甚麼要承認九二共識？」

韓說，在市政建設上，他一定秉持政治0分、經濟100分，針對九二共識，韓說，他是投票前五天就在媒體面前公開承認九二共識，選後他也陸續在媒體前面重申，堅定支持「九二共識」，他沒有說謊。

陳致中說，「習五條內容，習定調，九二共識不存在，不存在各表空間」，只有「一中原則，一國兩制」。他質疑，「韓市長還要繼續支持九二共識嗎？要繼續支持空泛的東西嗎？還要不要接受」？那兩岸應該是「一邊一國」啊，你所主張的「九二共識」，到底是甚麼？陳致中質疑，「九二市長」未來是否會犧牲高雄市民利益。

韓說，這問題很重要，我們承認的「九二共識」並不是「一國兩制」，根據憲法規範，國名就是就是中華民國，治權台澎金馬，在九二共識框架下，他會來為高雄拚經濟。

回顧陳致中9年前爆出桃色風波，2010年《壹周刊》以封面故事踢爆陳致中召妓，陳致中事後反駁報導不實，還以名譽受損提告並請求賠償200萬元，但高雄地院比對手機通聯，認為陳致中既不配合保全證據、又不願出庭而判他敗訴，陳致中因此成了法院認證的召妓男。

高雄地院當時判決：時任高雄地院民事庭法官洪能超比對應召男與陳致中所持有的2支手機門號，從撥打電話到接電話，不僅所在地基地台位置極為吻合，且從2門號的sim卡頻繁與2手機交互使用，依現代人對手機的使用習慣，認定是同一人持有。

審理期間，法院曾多次通知陳致中到庭說明，但他僅由律師口頭表示因個人選務繁忙、無法抽空出庭等，對個人名譽有重大影響的訴訟，卻不積極主張自己的權益，法官最後認定周刊報導屬實，陳致中也因此被法院認證召妓。

(中時電子報)