批國、民兩黨沒兩樣 柯P認了考慮組黨：不是要組一般的政黨

台北市長柯文哲。(資料照片，中央社)

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中時
張潼
柯P、館長同框直播　話題聚焦2020總統大位

台北市長柯文哲昨晚與網紅「館長」陳之漢合體直播，館長問柯有沒有選總統、組黨的規畫，柯稱「從長計議」、「還在想」。今受訪時，柯文哲進一步指出，他的確還在思考組黨的事，因為除了統獨意識形態，實在看不出來國民黨民進黨有什麼不一樣；現在網路興起，政黨該長什麼樣子，他還在思考，且「我們也不是組一般的政黨」。

媒體今問柯文哲，是否要組黨，動機以及考量的因素是什麼？柯文哲一開始僅說，「我只說我在想」、「思考是人類的特色，沒有動機」、「正在想而已」。當被問到，如組黨，能否做到超越藍綠？柯文哲則說，這是另外要思考的題目，就他個人看來，除了統獨意識形態，他實在看不出來國民黨、民進黨，有什麼不一樣？

媒體追問，是否去年九合一大選期間，缺乏組織奧援，所以打算組黨？柯文哲才進一步說，他還在想現在網路興起政黨該長什麼樣子，2000年前人類是直接民主，蘇格拉底是被人民用直接投票判死刑，但到17世紀現代國家興起，美國在加州還沒有飛機的時代，要到華盛頓開會也要一個禮拜，所以不得不用間接民主，但現在網路時代可以直接ivoting。

柯文哲強調，他不是在想自己的政治生命，而是怎麼做對台灣比較好；至於是否有可能因為組黨，失去中間選民支持，他鬆口說，「所以我們也不是組一般的政黨，只有你的想像可以限制你，基本上我還是學者我還不是政治人物。」

談到選總統，柯文哲仍沒有正面回答。他表示，台灣現在的憲政體制，誰當總統效果都很差，通常一個做不好，可以說誰做不好，連續3個都有問題，就要轉過頭思考是不是制度有問題。

(中時 )

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