大馬大師賽》戴資穎意外苦戰 逆轉淘汰丹麥女將晉8

2019年01月17日 11:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎在今年第2場比賽意外陷入苦戰，於馬來西亞大師賽女單16強遭遇世界排名21的丹麥女將珂雅絲菲（Line Højmark KJAERSFELDT），首局追成19平後卻發球掛網，以19比21先丟1局。所幸小戴次局回穩，催出扭轉乾坤的9比1猛攻，以21比12、21比10逆轉挺進8強。

小戴過去對戰4戰全勝、包括3次直落2勝，這次在大馬遭遇卻陷入苦戰，儘管首局前段10比8領先，卻挨了對手一波6比1猛攻。珂雅絲菲殺球有力，假動作放小球也屢屢得手，落後的小戴雖然連追4分扳成19平，但自己發球掛網又接發出界，連丟兩分也失掉首局。

次局一開始小戴又連丟5分，以2比6落後，幸好她沒讓粉絲擔心太久，也連拿5分迎頭趕上，並在8平後催出一波9比1猛攻，技術暫停後只讓對手得到4分，輕鬆追平局數。至此戰局完全由小戴掌控，決勝局迅速取得6比1領先優勢，打得珂雅絲菲腳步踉蹌、頻頻拭汗，順利收下這場逆轉勝與對戰5連勝。

戴資穎力戰40分鐘逆轉挺進8強，賽後在混合區接受訪問。（讀者提供）

小戴闖入女單8強，可能遭遇勁敵兼好友、泰國「天才少女」依瑟儂（Ratchanok INTANON

），依瑟儂稍後將與世界排名49的英國女將碧兒許（Chloe BIRCH）爭奪8強門票。小戴過去對戰依瑟儂10勝12敗，是少數遭遇敗多勝少的敵手。

不過小戴和依瑟儂從亞運團體賽後就不曾遭遇，泰國天才少女亞運後表現平平，僅在香港公開賽打入冠軍戰，但輸給奧原希望，年終總決賽則在4強落馬，目前世界排名第8。

(中時電子報)