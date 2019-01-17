三重立委補選 鄭世維、余天登記隔空叫陣

國民黨鄭世維（右）17日上午9時許由國民黨新北市黨部主委李乾龍（左）陪同到新北市選委會登記參選。（葉書宏攝）

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民進黨余天10時許由市議員李余典、陳啟能、李倩萍、李坤城及前議員鄭金隆及評召陳建智的陪同下，前往新北市選委會進行登記。（葉書宏攝）

新北市第三選區（三重區）立委高志鵬因貪汙案入監執行，立委遺缺辦理補選，國民黨鄭世維、民進黨余天17日先後前往新北市選委會登記，雙方隔空叫陣。鄭世維認為應延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻，余天則回應，「謝謝他的好意！」

鄭世維上午9時許由國民黨新北市黨部主委李乾龍陪同參選登記。鄭世維表示，代表黨出征、義無反顧，受到歷任國民黨黨主席的愛護，只要有長官鄉親願意幫他站台、對他都是加持。

媒體關心鄭世維是誰的人馬，對此，他笑稱「我是我老婆的人！」受到前新北市長朱立倫提攜、洪秀柱肯定、吳敦義重用，王金平對他是疼愛有加，在馬英九擔任市長時早有互動，基層出身的小孩，能成為黨中央所有長輩的關愛，這就是國民黨的世代提攜。

鄭世維表示，余天德高望重，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。國家的未來，三重的發展，就讓年輕人來拚。

鄭世維也提到，世代需要交替，台灣需要注入新的思維，呼籲三重地區的選民，這次一定要把票投給他，把剩下8個月任期當作鑑賞期，相信只要做得好，保證「一試成主顧」。

另外，余天10時許由市議員李余典、陳啟能、李倩萍、李坤城及前議員鄭金隆及評召陳建智的陪同下，前往新北市選委會進行登記。余天表示，妻子雖然會念，但是決定的事情還是會繼續。

關於鄭世維提到余天應該要去當華視總經理，余天回應，「謝謝他的好意！」電視台是自己內行的事情，但是現在身分不宜去，黨中央徵召補選會全力以赴。

余天表示，過去高志鵬在三重的服務大家有目共睹，因為事發突然，目前他還有許多處理中的服務案件需要幫忙，有責任幫他繼續完成。再加上去年民進黨在新北市市長選舉失利，基層感覺都滿鬱卒的，期待能用這次補選的勝利，顧好三重、繼續延續優質服務。

(中時 )

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