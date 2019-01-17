影》「司法v.s私刑正義」你選哪一個？網友選擇嚇死人

2019年01月17日 11:16 中時電子報 張達智

20190117中天新聞 台南虐嬰人神共憤！ 逾200人包圍南檢

近期虐童案頻傳，從肉圓爸毆妻兒到台南1歲女童遭虐死，都引爆眾怒，有民眾開扁肉圓爸，也有數百民眾包圍警局要給虐死女童的4嫌教訓。一連串虐童案件引發「司法v.s私刑」哪個才能實踐正義的爭論。

臉書社團《爆料公社》昨（16日）晚8時建立「司法信任模擬投票」，問網友支持「司法正義」或支持「私刑正義」。截至今上午11時止，已吸引超過16萬網友投票，其中，選擇「我不信任司法，我支持『私刑正義』」的網友高達14萬，得票率是驚人的87％！而「我信任司法，我支持『司法正義』」僅獲2萬餘票，得票率13％。

有網友留言表示，「以暴制暴不是辦法！這句是事實！但是！當官逼民反時！以暴制暴已經是唯一的路！」；「我雖然不支持以暴制暴，但是我對我們司法也沒有信心。我支持先刪除恐龍法官，別讓警察辛苦抓人，法官輕鬆放人」；「當惡行惡人已經違害到眾生的生命安全，而世間法亦無法再制止這些惡行惡人，唯有以殺止殺。其實這人世千百年來不都是如此？當一個國家的律法已不再為人民信任，揭竿而起的正義實屬必然」。

不過也有更多網友表示，「為什麼沒有第三個選項?我不信任司法，但也不支持私刑正義」；「雖然不全然相信司法，可是私刑在台灣已經變質，許多人未必是因為正義才動用私刑，只是為了點閱率，真要做些什麼的話，感覺發動群眾力量，迫使政府正視問題，督促立委修法，這樣才能真正解決大家心中的不滿與憤怒。」；「私刑是正義？私刑的『正義』由誰來決定？那不過是一種合理化自身暴力的藉口而已！司法及法官的的問題，應由制度面去加強與修改，為什麼是變成鼓勵他人動用私刑？」。

《爆料公社》舉辦的這項網路投票尚未截止，時間到1月17日晚間7:30分截止投票。

(中時電子報)