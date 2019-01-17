許淑華、顏寬恆挺這柯！彰化立委補選 柯呈枋完成登記

彰化立委補選，民黨提名參選人柯呈枋17日上午9時30分前在選區6鄉鎮鄉親後援會的簇擁和重量級政治人物相挺下完成參選登記。（吳敏菁攝）

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彰化立委補選，民黨提名參選人柯呈枋17日上午9時30分前在選區6鄉鎮鄉親後援會的簇擁和重量級政治人物相挺下完成參選登記。（吳敏菁攝）
彰化立委補選，民黨提名參選人柯呈枋17日上午9時30分前在選區6鄉鎮鄉親後援會的簇擁和重量級政治人物相挺下完成參選登記。（吳敏菁攝）

立法委員彰化縣第一選區補選，國民黨提名參選人柯呈枋17日上午9時30分前在選區6鄉鎮鄉親後援會的簇擁下前往登記，縣長王惠美、前縣長卓伯源和彰化縣議長謝式穀、白鴻森和台中、南投立委顏寬恆、許淑華等重量級政治人物也都到場助陣，氣氛熱烈，一起高呼凍蒜。

王惠美當選彰化縣長，空出這席立委，國民黨視為是關鍵一席，一定要保住，王惠美呼籲，大家一起努力，把「這柯」送進立法院。

卓伯源說，柯呈枋出身平凡家庭，爸爸很早往生，靠著苦讀，靠上高考第一名，在彰化和地方歷練23年，資歷完整，挺柯是對平凡家庭的鼓勵，只要努力就可以出頭天，挺柯也是對上班族、公務人的肯定，認真就會被看得見。

南投立委許淑華、台中立委顏寬恆也來相挺，表示中彰投的緊密相連的區域，要把柯呈枋送進立法院，建設中彰投、為鄉親謀福利。

46歲柯呈枋是現任勞動部勞動發展署雲嘉南分署長，高考後分發法務部，在陳定南任內擔任最年輕科長，調回彰化縣政府擔任過勞工處長、計畫處長和副縣長輔佐縣政。

柯呈枋感謝大家的相挺、支持，他說，未來希望以專業和行動力，在立法院訂定福國利民法案。在支持者擁簇下，完成參選登記。

彰化立委登記從14日到18日，民進黨提名黃振彥以完成登記，今天登記有柯呈枋和時代力量提名楊澤民，登記到明天截止。2月25日抽號次，3月16日投開票。

(中時 )

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