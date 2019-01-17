萬物齊漲！郵局3公斤以上包裹及快捷將漲價10到20元

中華郵政調漲國內包裹、快捷資費，便利箱（右）則不受影響。（陳祐誠攝）

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國內包裹資費18年沒漲、快捷資費12年沒漲，中華郵政今宣布，為反映合理成本，自今年3月4日起，將視物件的重量級距，調漲資費10至20元不等；不過3公斤以下包裹、1至3公斤快捷以及便利箱，不受影響。

國內包裹部分，將原本「5公斤以下」的級距，拆為「3公斤以下」與「3至5公斤」，3公斤以下的資費維持70元，3至5公斤資費從70元調整為80元，5至10公斤從90元調整為100元；而10公斤以上的包裹，各級距調漲20元。

國內快捷則將「1至5公斤」級距拆為「1至3公斤」與「3至5公斤」，1至3公斤資費維持130元，3至5公斤從130元調整為140元，5至10公斤從170元調整為180元；10公斤以上的快捷，各級距同樣調漲20元。

中華郵政郵務處副處長李諸禮說，調漲過後的價格仍比業界便宜，目前每年處理包裹約2500萬件、快捷1100萬件，10公斤以上的包裹、快捷數量不多，受影響的比例約佔3成，預計調整資費後，每年分別能多帶進4000萬、2400萬元收入。

李諸禮表示，2017年8月起，中華郵政曾調漲明信片、印刷品、平信、掛號等資費，是26年首度調漲，該次調漲帶來的挹注已經顯現，2018年的郵務收入，很可能打破過去10年虧損的局面。

(中時 )

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