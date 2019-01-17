打造動物房「帝寶」國家實驗動物中心新大樓啟用

2019年01月17日 11:26 旺報 李侑珊

由中研院負責興建的國家生技研究園區實驗動物中心大樓，今（17）日舉行啟動儀式，位於中研院內的實驗動物設施，將開始搬移到新大樓，建築內結合無塵室、飼育房及實驗室的概念，提供無菌、低粉塵、低噪音、無光害、四季恆溫、恆濕、固定光照週期的環境，「帝寶」等級環境與設施，不只能讓動物住得舒服，先進的設備更能加速生技醫藥產品開發。

新啟用的實驗動物大樓，主要飼養小型實驗動物，包含實驗大鼠、小鼠、天竺鼠及實驗兔，是一個兼具動物飼育生產、小型實驗、手術、生醫影像、胚操作及動物實驗室的複合式動物設施，將可充分支援癌症、免疫、代謝及神經退化等疾病動物模式產製分析，以及生技醫藥的藥物篩選。

國研院表示，實驗動物大樓將開放6500個籠位的動物實驗與飼育空間，提供國家生技園區內，以及周邊生技廠商，進場執行動物實驗。

至於動物的入住條件，國研院則指出，實驗動物入住前，需要確認系統完備多項功能，包含精準溫度調節所需的冰水系統，以及支持大型滅菌鍋、清洗機具正常運轉的蒸氣系統，另外，為確保房間壓力與氣流，更需要靈敏穩定進排氣風量控制，並確認環境清潔、空調落菌均符合規定後，動物才能入住。

科技部政務次長謝達斌表示，新的動物實驗大樓設備都是通過嚴謹測試，而在生技醫藥產業中，動物中心長期以來在學研界、產業界進行各項試驗服務，對於推進台灣醫療產業，是相當重要的一環，新大樓的軟硬體設備都大幅提升，相信能讓國內生技醫藥產業再攀高峰。

國研院動物中心研究員秦咸靜則說，新實驗動物中心大樓不只導入智慧管理，更考量動物福祉，因此系統要很穩定，在設計過程中做了很多討論，建築更採取六項設計工法，包含隔震、智慧控制、全高貓道維修層設計、節能、多樓層動物房管理以及友善環境，打造動物實驗環境的帝寶豪宅。

(旺報 )