日本炸肉餅怎來的？其實是明治時代的洋食

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日本平民美食炸肉餅，關東人將炸肉餅稱為「MENCHI」，關西人則稱為「MINCHI」，許多人誤以為它是豬肉餡，其實是牛肉做成的。炸肉餅用牛不用豬，追溯歷史，跟日本長達近1200年的禁肉令有關。至於它怎麼被發明出來的，儘管關東、關西說法不一，它倒是從洋食演變而來，日後才成為日本代表性的家常食物。

日本有長達近1200年的時間全國不吃肉（獸肉），直到明治時期日本開始西化，加上天皇為強國強種開始鼓勵吃牛肉或豬肉，並將「吃肉」這件事與「進步文明」連結在一塊，人們才慢慢開如吃肉，但初始只有貴族上流階級與必須保家衛國的軍隊才吃肉。所以，炸肉餅究竟誰發明的？又是從什麼時候開始成為「國民美食」的？說法很多，且「照例」又有關東與關西之別。

誰最早在日本發明了炸肉餅？有一說是明治時期東京銀座發明日式豬排飯的老字號西餐廳〈煉瓦亭〉發明的。另外，在日本也有人認為，關東炸肉餅最早源於東京淺草的西洋料理餐廳。而關東的炸肉餅是用絞肉製作。

關東人的說法不見得會得到關西人認同，關西人認為，最早的炸肉餅是神戶高級肉品專賣店〈三輪屋〉的二代目（即二代經營者）在東京西洋料理餐廳看到並吃到了炸肉丸後，回到了關西後加以改良發明的。

關東人將炸肉餅稱為「MENCHI」，關西人則稱為「MINCHI」，為什麼各自這麼叫？背後又有很多考據、推論與故事。倒是因為「MENCHI的」發音相似中文的「名氣」，金葉國際餐飲集團於是決定以〈金葉名氣餅〉為名，在台開專賣店，如果通過市場考驗受到歡迎，該集團還計畫帶到美國開店發展連鎖。

(工商 )

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