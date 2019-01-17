台開風獅旅行社與百麗航運營運嘉義布袋、台中、高雄往返馬公

2019年01月17日 11:51 工商 張佩芬

左二起台開董事長邱復生與百麗董事長藍俊昇率合作團隊合影。圖：張佩芬

蘇花改將於2019年年底全線通車，為因應通車後大批人潮，與解決花蓮對外火車一票難求問題，台開集團的風獅旅行社與百麗航運共同合資引進兩艘澳洲Austal大型高速客輪—「雲豹」與「藍鵲」，將投入嘉義布袋、台中、高雄往返馬公，東部蘇澳至花蓮等航線運營，建立起東西串聯的台灣海岸線藍色公路。

百麗航運董事長藍俊昇指出，兩艘新船都是由澳洲知名船廠Austal建造，公司原本找日本造船廠建造，因為要求35海里以上，日方推薦目前僅有澳洲這家船廠有能力建造，兩艘船造價高達3,500萬美元。

第一艘全新打造的「雲豹」，將於今年3月中交船，預計3月從嘉義布袋首航至澎湖馬公。另外，百麗也規劃5月交船的第二艘船-「藍鵲」，拓展台灣東部蘇澳至花蓮往返航線，單程航行只要約1小時10分，讓民眾更多元便利的交通選擇。

台開集團董事長邱復生表示，藍俊昇是藍色公路夢想家，「風獅旅行社」將結合百麗航運與國內旅行社共同合作，共同規劃銷售台北至花蓮高速客輪之一條龍旅遊行程，由台北車站搭車直達蘇澳，搭乘全世界上速度最快時速約81公里之客輪，只要航行約1小時10分，就可輕鬆抵達花蓮，展開各項旅遊體驗行程。

旅客可自花蓮港直驅現今花蓮之最熱門景點—台開集團「新天堂樂園」，直接邀請世界級創作人到花蓮現場創作，匯聚多個熱門打卡景點將帶來大批人潮，除貨櫃星巴克外，美國藝術家米勒之「天使之翼」翅膀畫作也在日前完成，再次引發全球IG打卡熱潮，加上後流行美國藝術家AaronKai的全世界最長66米的海浪塗鴉藝術牆，新天堂樂園會以「快閃」方式，成為台灣與世界連結之起點，預計打卡熱潮將吸引大批人潮，在農曆春節假期湧入花蓮，可望再創花蓮觀光動能。

同時未來可在花蓮港區租腳踏車體驗花蓮海濱風情，自花蓮港親水遊憩區開始，經過台肥海洋深層水園區、南濱公園、直達洄瀾灣園區，再到鯉魚潭返往七星潭。

百麗航運『雲豹與藍鵲輪』由澳洲船廠Austal所建造，擬於2019上半年度交船，總噸位899噸，能搭載552名乘客，是現今世界上最快之客輪，船速最高可達44節(約時速81公里)，蘇澳到花蓮航行時間只要1小時10分，是另一個前往花蓮極具時間競爭力優勢之交通工具。

(工商 )