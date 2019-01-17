影》「口譯哥」雙重國籍進國安會 網轟：監委跑去哪了？

2019年01月17日 11:31 中時電子報 王子瑄 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

「口譯哥」趙怡翔。（圖／Vincent Chao臉書）

趙怡翔2016年在蔡英文總統就職國際記者會上「一譯成名」，獲稱「口譯哥」，後續仕途也像搭火箭般一飛沖天。近期更被外派為駐美代表處一等諮議兼政治組組長，各界譁然引爆怒火。今日(17)遭披露，原來趙帶著加拿大雙重國籍任國安會秘書長辦公室主任，整整三個月。

趙怡翔國中畢業即赴加拿大，並有雙重國籍；2010年才返台，於台獨色彩強烈的《台北時報》擔任記者，發表多篇關於「馬英九政府賣台」的文章，運用流利英文為民進黨立下多場國際輿論戰汗馬功勞。有關頌揚趙熱愛台灣甚至願服兵役、放棄加拿大公民身分的報導，也是2011年9月16日由《自由時報》所發。

然而，2011年的「真情流露」，卻直到2016年5月9日蔡英文當選就任前夕才兌現。據外交部資料顯示，5月9日趙怡翔才提出放棄加拿大國籍申請，而手續流程直到8月11日才正式生效。但，早在2016年5月，趙便已進國安會秘書長辦公室當主任，當時的國安會秘書長正是吳釗燮！

簡言之，「口譯哥」趙怡翔整整帶著雙重國籍當國安會秘書長辦公室主任三個月！

對照過去民進黨以雙重國籍嚴厲質疑他黨派人士的標準，趙怡翔從身分、資格到任命通通是瑕疵。國安會作為直屬總統，主理中華民國國家安全的專責機構，擁有雙重國籍的人擔任秘書長辦公室主任，難道毫無疑慮？趕在蔡英文就任總統前匆忙放棄雙重國籍，也不禁引發聯想。

對此，網友除對總統人事任命多所質疑，反觀對付台大校長管中閔的雷厲風行，網友更將炮口對準監察院，砲轟：「監委跑去哪了？」「監委會彈劾他嗎？」「監察院怎不快去彈呀! X! 廢物院, 打手院」、「別人不行，牠們就可以！」、「對事不對人 若能以同樣嚴格要求 對待管中閔利益迴避與口譯哥雙重國籍的這兩個爭議 百姓才會心服口服。」也有網友直呼：「無法無天。」

(中時電子報)