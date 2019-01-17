陳思宇拋兒少、教育政見 暗酸對手只辦造勢大會

2019年01月17日 11:40 中時 張潼

北市士林、大同區立委補選候選人陳思宇今舉辦記者會，拋出兒少、教育政見，不過她也不忘暗酸對手說，原本很希望3個人坐下來說明自己的政見，但「別人不做，思宇會繼續做」，今天沒有造勢大會，還是會用政策說明會的方式，來向民眾報告她的理念。

近日虐童等兒少案件頻傳，陳思宇也開記者會提出相關政見。她說明，請教兒少權益專家「王昊姑姑」王薇君之後，王同意擔任顧問，並提出以下幾點具體方針。首先，要提高兒少福利在政府預算的金額；其次，要把兒少法更強制、向下的延伸，包括6歲以下的關懷法案應該有位階的提高，從一二級提升到第三級；最後，則是有家長會長建議，2歲以下幼兒注射預防針時，應該強制要求做身體檢查。

教育部分，陳思宇表示，將以台北經驗出發，全面推動雙語教育、培育師資、幼兒園開放外籍師資、提高公私立與准公共化幼兒園的比例等。

陳思宇也表示，陸續還會有非常多政見提出，比較可惜的是，原本希望3位候選人可以坐下來說明，「但沒關係，別人不做，思宇會繼續做，今天也沒有所謂造勢大會，還是政策說明會方式，來跟大家報告。」

除暗指對手僅舉辦造勢大會，陳思宇今在現場也宣布，由於日前發生志工被甩巴掌的事件，因此，原定開放群眾募資，捐款2000元者可得到簽名海報以及可參加20日的「千歲宴」感恩餐會，為避免再發生危險，所以忍痛取消。

(中時 )