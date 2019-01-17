《全台最速報》５百人圍堵南檢 虐童３人凌晨收押祕送看守所

《全台最速報》５百人圍堵南檢 虐童３人凌晨收押祕送看守所

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎５百人圍堵南檢 虐童３人凌晨收押祕送看守所

台南市1歲半女童遭17歲生母與3名友人聯手虐打致死，檢方將4人皆依照殺人罪嫌聲押，生母16日傍晚先由少年法庭裁定收容，台南地院對其他3人的聲押庭開到17日凌晨近1時裁定羈押獲准，法院外早有憤怒網友用手機直播呼朋引伴，引來500人聚集，等著要攔路揪出嫌犯毆打，法警調虎離山，座車從另一祕道駛離，才順利將3人送往看守所，民眾則到凌晨2時才逐漸散去。

◎韓國瑜備詢處女秀 綠戳氣球諷政見不實

高雄市長韓國瑜首度前往議會備詢，民進黨團虎視眈眈，聯合質詢時拿出預先準備好的政策氣球，一一予以戳破，諷刺韓國瑜政見無法落實，最後將所剩無幾的愛情摩天輪、開放陸資、路平、全台首富氣球當場送給韓國瑜，希望他好好執行。

◎吳宗憲無酬代言高雄 開500職缺網友搶報名

高市觀光局長潘恒旭17日透露，昨與綜藝天王吳宗憲通電話，對方5月將到高雄巨蛋開唱，願意免費擔任5月觀光大使，同時邀請市長韓國瑜同台合唱。值得一提的是，吳宗憲投資的吸塵器副業，年後將在高雄開張，吳將釋出500個職缺，並開出月薪28K起，消息一出網友紛紛按讚，更搶著報名當憲哥員工。

◎批國、民兩黨沒兩樣 柯文哲認了考慮組黨

台北市長柯文哲昨晚與網紅「館長」陳之漢合體直播，館長問柯有沒有選總統、組黨的規畫，柯稱「從長計議」、「還在想」。今受訪時，柯文哲進一步指出，他的確還在思考組黨的事，因為除了統獨意識形態，實在看不出來國民黨民進黨有什麼不一樣；現在網路興起，政黨該長什麼樣子，他還在思考，且「我們也不是組一般的政黨」。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE

她的告白竟遭情敵揶揄「不是對手… 影》哭鬧女童被綁椅子2小時 家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。