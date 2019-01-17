《全台最速報》５百人圍堵南檢 虐童３人凌晨收押祕送看守所

2019年01月17日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎５百人圍堵南檢 虐童３人凌晨收押祕送看守所

台南市1歲半女童遭17歲生母與3名友人聯手虐打致死，檢方將4人皆依照殺人罪嫌聲押，生母16日傍晚先由少年法庭裁定收容，台南地院對其他3人的聲押庭開到17日凌晨近1時裁定羈押獲准，法院外早有憤怒網友用手機直播呼朋引伴，引來500人聚集，等著要攔路揪出嫌犯毆打，法警調虎離山，座車從另一祕道駛離，才順利將3人送往看守所，民眾則到凌晨2時才逐漸散去。

◎韓國瑜備詢處女秀 綠戳氣球諷政見不實

高雄市長韓國瑜首度前往議會備詢，民進黨團虎視眈眈，聯合質詢時拿出預先準備好的政策氣球，一一予以戳破，諷刺韓國瑜政見無法落實，最後將所剩無幾的愛情摩天輪、開放陸資、路平、全台首富氣球當場送給韓國瑜，希望他好好執行。

◎吳宗憲無酬代言高雄 開500職缺網友搶報名

高市觀光局長潘恒旭17日透露，昨與綜藝天王吳宗憲通電話，對方5月將到高雄巨蛋開唱，願意免費擔任5月觀光大使，同時邀請市長韓國瑜同台合唱。值得一提的是，吳宗憲投資的吸塵器副業，年後將在高雄開張，吳將釋出500個職缺，並開出月薪28K起，消息一出網友紛紛按讚，更搶著報名當憲哥員工。

◎批國、民兩黨沒兩樣 柯文哲認了考慮組黨

台北市長柯文哲昨晚與網紅「館長」陳之漢合體直播，館長問柯有沒有選總統、組黨的規畫，柯稱「從長計議」、「還在想」。今受訪時，柯文哲進一步指出，他的確還在思考組黨的事，因為除了統獨意識形態，實在看不出來國民黨民進黨有什麼不一樣；現在網路興起，政黨該長什麼樣子，他還在思考，且「我們也不是組一般的政黨」。

(中時電子報)