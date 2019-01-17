滿朝盡帶英系人馬 黃光芹：底下人只好以這四字了事

2019年01月17日 11:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院長蘇貞昌於14日接閣揆後，上任第一個行程，就是赴桃園機場視察邊境防疫非洲豬瘟工作，他在現場直接「電」邊檢官員，讓人見識到其酷吏性格。對此，資深媒體人黃光芹表示，蘇貞昌接行政院長，但是政院人事布局都還是幾乎英系人馬留任，且蘇貞昌酷吏性格，要底下人如何做事？不如「不做不錯」還不會出事。

若蘇貞昌施政順利，能回饋到蔡英文的聲望，兩人比較容易相安無事，倘若施政不順，民怨再起，蘇貞昌就要主動承擔，這應是蔡英文的主觀期望。然而，蘇貞昌的酷吏性格，讓底下人士難以做事，甚至是不做不錯才不會有錯，這樣要如何推動後續政策？

黃光芹於政論節目《新聞龍捲風》上表示，民進黨內派系林立，誰是謝系，誰是英系，誰是新潮流和海派都很清楚，但唯獨蘇系寥寥可數。這和蘇貞昌的個性有很大的關係，因為蘇貞昌的酷吏性格，帶不了心，且下面所有的人都不知道該怎麼做事，多做事可能還會被罵，所以乾脆「不做不錯」，才不會被蘇貞昌罵。

黃光芹提到現在內閣的布局，蘇貞昌想安插自己的人馬，但按照比例上來看，滿朝還是原先人馬，而且很多一看到蘇貞昌來了，就不想幹了。文化部長鄭麗君原先不是想跑，她也被留下來了。而農委會主委陳吉仲是小英基金會出身的，是標準的英系，現在又是非洲瘟疫防疫期間，蘇貞昌要怎麼拔掉。

黃光芹提到，所以可以看到現在滿朝還是留任官員，但蘇貞昌的做法是現階段能安插多少人馬進去就安插多少，小英敢說不嗎？小英也是讓蘇找人，決策讓蘇貞昌，出事了，就是蘇要負責，等著看半年後，蘇蔡兩人會出事的。

(中時電子報)