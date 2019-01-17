NBA》哈登58分又怎樣 火箭OT遭籃網逆襲

2019年01月17日 11:50 中時電子報 黃及人

That moment when @SDinwiddie_25 took the game into his hands 😲 pic.twitter.com/UPM1Yyo4Xp — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2019年1月17日

只能說在這場比賽，籃網的韌性壓過「大鬍子」哈登的飆分能力！儘管哈登攻下本季新高58分，連18場得分破30，另有10籃板、6助攻，傷兵累累的火箭17日仍在延長加賽過後，以142比145不敵籃網，哈登飆再高得分也沒用處。

原本雙方打完上半場，火箭還以54比62落後來訪的籃網，但在第3節，哈登單節投9中5、11罰全進，一個人就拿22分，幫助火箭第3節狂轟40分扭轉局面，沒想到籃網末節展開反攻，更靠丁維迪最後8.4秒三分球，把比賽逼入延長。

儘管哈登延長賽連取5分，更傳給剛來火箭報到的納納利投進三分球，籃網卻再次追上，更靠丁維迪「三分打」，取得143比142超前，接著小瑞弗斯三分球落空，籃網後衛喬哈里斯兩罰俱中，比賽就在吉拉德格林三分出手沒進當中落幕。

哈登全場投34中16，含三分球投19中5，23罰中21，除了連兩場得分破50，更是連18場得分破30，正式追平貝勒並列史上第6，火箭上半場三分球就出手35次、全場70次，雙雙改寫NBA例行賽三分出手紀錄，卻仍沒法留住主場勝利。

更讓火箭總教練丹托尼頭痛的是，好不容易17日宣告傷癒復出的火箭第六人艾瑞克戈登，卻在下半場膝蓋傷勢復發，直接宣告退場接受治療，加上保羅、卡培拉兩名主力還在傷兵名單，火箭傷兵問題依舊無解，只能依賴哈登繼續飆分。

(中時電子報)