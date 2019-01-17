綠帽妻要錢、要孩子纏訟2年 王寶強爭產官司終喬定！

2019年01月17日 11:54 中時電子報 吳品瑤

中國大陸男星王寶強與「西北大學校花」老婆馬蓉結婚7年、生養一雙兒女，然2016年10月他指控馬蓉出軌經紀人宋喆，綠帽事件鬧得沸沸揚揚，也開始爭產、爭孩子持久戰，去年法院就孩子撫養權部分先給出了判決，將兒子判給王寶強、女兒判給馬蓉，然馬蓉不服，提出上訴力爭兒子，至於財產官司，則似乎在2年後的現在有了定奪，知情人士透露雙方已完成調解協商，即將結案。

王寶強與馬蓉的偷腥醜聞，風波大鬧兩年終於看到盡頭，《新京報》報導，繼去年2月判決子女撫養權問題後，北京朝陽區人民法院已提前解除王寶強與馬蓉共同持股之「共青城寶億嶸投資」的股權凍結，這些涉及的股權粗估價值120萬人民幣(約546萬台幣)。

而相傳馬蓉在爭產官司開打前，已先將部分財產轉移到父母名下，王寶強因此狀告前妻之外，還告了她的父母，知情人士透露，王寶強與馬蓉財產分割案，以及跟前岳父母的財產分割案，其實已於2018年底調解完畢並出具調解書，近期將會執行。

至於王寶強、馬蓉離婚案波及馬蓉母親，有媒體報導其母為轉移財產先後與三名男子結婚，馬蓉聞之護母怒提告，直到昨天她在微博曬出判決書，寫下：「謊言一定會被戳穿，烏雲終究會散」，法院判該媒體72小時內發布道歉聲明，並賠償原告4萬人民幣(約台幣18.2萬)。

(中時電子報)