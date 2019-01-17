台南社大20日教學博覽會 3學員取得畢業證書

2019年01月17日 12:38 中時 程炳璋

台南社大20日在台南市立文化中心將舉辦107學年度教學博覽會，共有50個動靜態攤位展示社大豐富的課程類別，有3位學員這學期完成起碼128個學分，平均通過80多門課，當天將獲頒畢業證書。

台南社大年度教學博覽會20日在台南市立文化中心舉行，校方強調課程與社區需求結合，如小花園班從個人學習植栽園藝，最後投入改造後甲國中荒廢花台。馬賽克班從個人創作到進行校園涼亭鋪面的集體創作。木本物質班針對信義街看南埕小書房的需求，打造可當書架、街坊聚會時又可變成座椅的多功能木作家具。

台南社大每學期提供200門專業課程供選擇，有3名學員王若昀、黃靜敏、范朝棟參加台南社大課程，一加入就連上了10年的課，加上超過200小時志工服務及參加2個以上公共社團的學習。今年都將拿到畢業證書，20日預計由台南市長黃偉哲頒獎。

台南社大表示，20日教學博覽會攤位邀請近50個班級學習攤位及表演節目。靜態區分為非營利組織專區，手做公益體驗區及身心靈平衡區等3大區域，非營利專區陳列龍崎自然珍貴生態展、能源轉型及性別平等議題資料展，搭配小型風力發電系統的組裝體驗，促進對於公投議題的了解，並設置市政肥皂箱讓公民發表對未來市政的期待。

(中時 )