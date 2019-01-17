MLB》球季近一半泡湯 斯高格倫藥檢未過禁賽80場

2019年01月17日 12:05 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

26歲的皇家投手斯高格倫（Eric Skoglund）因藥檢未通過，球季尚未開始就收到禁賽80場的處分，成為今年首位被禁賽的球員，皇家總管莫爾(Dayton Moore)透露，斯高格倫因不了解而造成失誤，球團仍會支持他。

斯高格倫因藥檢未通過成為今年首位被禁賽的球員，1年162場比賽就得缺席將近一半賽季。去年有10位球員被禁賽，包括坎諾(Robinson Cano)、普蘭柯(Jorge Polanco)與卡斯提約（Welington Castillo）。

斯高格倫從2017年開啟大聯盟生涯，該季他7場出賽，戰績1勝2敗、自責分率9.50。去年繳出1勝6敗、自責分率5.14的成績，在4、5月時進入球隊先發輪值，不過他在接下來3個月因手肘扭傷缺戰，9月復出也投得不錯，今年成為球隊先發輪值的候選人。

不過在球季開打前夕，斯高格倫卻因藥檢未通過而遭禁賽80場，皇家總管莫爾表示：「發生這樣的事很不幸，我也立刻思考，球隊醫療團隊在與球員溝通，把什麼吃進身體要多麼小心有多重要。」

莫爾補充：「斯高格倫是很棒的年輕人，他在不了解的情況下犯了這個錯誤，他會接受禁賽的處分，也會努力鍛鍊，準備好在禁賽結束後重新回到球場。」

(中時電子報)