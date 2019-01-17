影》哭鬧女童被綁椅子2小時 家長控中市托嬰中心施虐

哭鬧女童被綁椅子2小時 家長控中市托嬰中心施虐（中天新聞）
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小女童被控制在兒童餐椅上，家長質疑有受虐嫌疑。（翻攝自臉書爆料公社）
被質疑虐童，托嬰中心負責人盧小姐，示範使用兒童餐椅的扣繩，表示僅用椅子的扣繩固定女童，並未將她綁住。（黃國峰攝）

又見虐童，有網友在臉書《爆料公社》指控，中市南屯區文心南三路某托嬰中心涉嫌虐童，指中心人員只要小孩吵鬧，就把小孩綁起來，時間長達2個多小時，托嬰中心強調，如果管教有疏漏，願虛心檢討，相關老師也已離職，和解金部分雙方還在協調中。

托嬰中心被質疑虐童，園方表示如果管教有疏漏，願虛心檢討，圖為內部設施。（黃國峰攝）

該托嬰中心負責人盧小姐，17日出面說明，當日是去年10月31日是放學時間，老師比較忙，也因為該女童僅1歲多，10月8日才入園，喜歡跟著老師，擔心不小心誤傷到她，將她放在兒童餐椅上，並使用餐椅上的扣具將腿扣住，只是預防她爬出來，並沒有將她綁住，如果管教有疏漏，願虛心檢討，相關老師也已離職，由於對方和解金要求賠償300萬元，直至去年12月降至100萬元，不過園方覺得還是過高，無力負擔，還在協調中。

托嬰中心被質疑虐童，各界關注，園方表示如果管教有疏漏，願虛心檢討，雙方正談和解中。（黃國峰攝）

受害女童家屬委託沈靖家律師出面說明，他表示受害家屬在10月8日入園後，就發現小女兒手腳偶有瘀青，爸爸就想說要找時間問一下托嬰中心，直到10月31日提早下班去接女兒，這才發現女兒被綁在椅子上，哭到沒力。而園方說放在兒童餐椅上，使用餐椅上的扣具將腿扣住，沈律師表示這就是限制她的自由。因此唯有透過司法的制裁，才能制止這些行為。

托嬰中心被質疑虐童，家長委託沈律師（右）說明，他在現場質疑社會局人員，怎麼沒有懲罰下文。（黃國峰攝）

台中市第四警分局表示，事發當天受害家屬有到南屯派出所請求協助調閱監視錄影帶，警方也派員幫忙調閱到相關畫面，也根據網友提供及調閱的相關資料，提供給市府社會局調查。雙方若將採法律程序提告，歡迎到派出所製作筆錄。

中市社會局指出，目前初步了解，托嬰中心並沒有其他家長有類似投訴，去年10月女童家長投訴後，查證後沒有涉及兒虐，但這種管教方式恐影響小孩身心發展，已要求業者限期改善，否則可開罰3-15萬。

(中時 )

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