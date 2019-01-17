踹椅飆罵護理師：「不會打針」 男道歉賠錢獲判緩刑

2019年01月17日 12:38 中時 王己由

游姓男子前年5月晚間陪同父親到台大醫院就診，不滿賴姓護理師抽血過程，造成父親血腫，怒斥不會打針，還在急診室發飆用腳踹椅子，並辱罵「幹、林老師卡好」等，台北地院審理認定，游男以強暴方式妨害醫療行為進行，並貶損賴女名譽，依違反醫療法判游有期徒刑3月，可易科罰金，緩刑2年確定。

52歲游姓男子，2017年5月12日晚間8時54分許，陪同父親到台大醫院急診室就診，期間因認為賴姓護理師抽血過程，軟針沒有放好，造成父親右手血腫，就在賴女仍於急診室從事醫療行為之際，大聲說「妳不會打針就不要打，走啦！」，並以腳踹椅子，接著以「幹！林老師卡好！」等言詞辱罵，台大醫院報警後，游被移送檢方偵辦。

一審北院依簡易判決，判游男3月徒刑，可易科罰金9萬，游不服提上訴。北院二審合議庭審理時，被害人賴姓護理師，認為游男的暴力行徑，已讓她工作上產生恐懼陰影，還因失眠與壓力，被診斷出「急性創傷後壓力症」，堅持不願和解，並在審理中中，另提小額訴訟向游求償精神慰撫金和醫藥費共10萬，北院簡易庭判准2萬4451元。

北院刑事二審駁回游的上訴，維持原判，但考量游連同年息5％計算的利息，在去年9月12日寄送2萬5366元郵政匯票，還有道歉存證信函給賴女，合議庭認為游是因一時失慮才犯法，經過刑的教訓，當知所警惕，也無再犯之虞，給予緩刑宣告2年，以啟自新，全案定讞。

(中時 )