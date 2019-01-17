盧秀燕爭交通及水利建設 盼中央地方建立夥伴關係

2019年01月17日 12:22 中時 陳世宗

台中市長盧秀燕17日出席行政院會，對於前市長林佳龍擔任交通部長，她表示恭喜與祝福，也請交通部儘速核定捷運綠線延伸彰化，延伸大坑段則納入前瞻計畫；山手線整體計畫則希望一次核定，並全額補助經費，她對林部長很有信心。盧秀燕爭取主辦2020台灣燈會，並向內政部提出6項建設計畫，經濟部水利署也有提案，都希望中央全力促成，造福台中市民。

針對盧秀燕爭取中央建設的立場，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜也都在會中表達認同，認為中央應與地方政府建立更友善的夥伴關係，全力支持地方的重大建設。行政院長蘇貞昌也對地方首長的建議給予正面回應。

盧秀燕今天於行政院會中表示，她上任沒多久，前行政院長賴清德也鼓勵六都首長儘量親自出席院會，並說如果多多出席的話，中央會多多補助，給很多的幫忙。今天她出席院會，有幾個事項請求中央幫忙。

盧秀燕首先恭喜並祝福前市長林佳龍擔任交通部長。有關軌道建設計畫，請交通部儘速核定捷運綠線延伸到彰化段的計畫，同時也將捷運綠線延伸大坑段納入前瞻基礎建設；至於山手線環狀鐵路計畫，也請中央一次核定，並全額補助經費。

盧秀燕表示，上次行政院會她表態台中願意主辦2020台灣燈會，今天再次表達主辦意願，並將按交通部觀光局的規定準時提出書面申請。期盼中央及交通部促成。市府有6項建設計畫要向內政部提出，總經費約5.2億元，經濟部水利署也有計畫提出，相關細節都會進一步跟內政部、水利署接洽。

會後，盧秀燕與桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜接受媒體訪問。盧秀燕表示，今天院會氣氛非常好，行政院長蘇貞昌也對地方首長的建議都給予正面回應；交通部林部長擔任過台中市長，相信對山手線一定會替台中著想，一定會給台中全額補助，她非常有信心。

盧秀燕強調，相信民意會站在台中這邊，因為鐵路是中央財產，沒道理地方要幫中央出錢，所以中央應全額補助才對，且之前台中鐵路高架化也是中央全額補助。

有關停止「中電北送」。盧秀燕說，要求中火4號機能夠除役，也已在院會裡面兩度發言，這段時間，前院長賴清德有指示經濟部及台電與市府協商，這兩天都在陸續協商中。另外，今天看到南部地區也發起「南電不北送」運動，這表示中南電北送，造成中南部空汙非常嚴重，中央必須整體審視。

盧秀燕說，會中她主動報告，最近家暴跟虐童事件非常多，行政院非常重視，院長做了很多指示，各部會與各直轄市也踴躍發言，大家都很關心這個議題。台中市政府已啟動過年前關懷訪視工作，有很多高風險家庭都有案可查，希望過年前再做過一遍。

(中時 )