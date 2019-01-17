大陸點名66外企錯標台灣 府呼籲國際正視大陸失控行為

2019年01月17日 12:41 工商 崔慈悌

大陸近日出版「網絡法治發展報告」，點名66家外國企業錯誤標示台灣名稱，認為應予處罰。總統府發言人黃重諺今天呼籲國際社會正視中國相關失控的國際行為，並共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值及國際社會的安全與穩定。

由中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等聯合發布的首部「網絡法治藍皮書」，其中「網絡法治發展報告」內容聚焦國外企業網站如何標示台灣，並指稱2017年的世界500強企業中，有66家外企「錯誤標示」台灣，53家外企「錯誤標示」香港，認為應「依法懲處」。

總統府今天召開記者會，發言人黃重諺表示，無論是對台灣強加「一國兩制」，或是以政治力介入經濟的手段威脅各國企業變更台灣的名稱，都是干預各國內部事務的粗暴行為，這樣的做法不但衝擊國際社會的穩定，也讓中國失去了國際的信任與尊敬，同時更對兩岸關係的良性發展是一種公然破壞。

他說，台灣跟國際社會緊密連結，並且是堅定的站在普世價值的基礎之上，不是任何打算從網路上變更台灣名稱的企圖，就可以把台灣這個國家從世界上抹煞，台灣人也不會因為壓力而低頭，從而犧牲對於自由的信念跟對下一代的幸福保障的守護。

總統府也提醒國際社會正視中國相關失控的國際行為，並共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值及國際社會的安全與穩定。黃重諺表示，對於包括美國在內、理念相近的國家及國際社會近日對台灣的聲援，總統府也再次表達誠摯的謝意。

(工商 )