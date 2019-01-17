大陸點名66外企錯標台灣 府呼籲國際正視大陸失控行為

友善列印
工商

大陸近日出版「網絡法治發展報告」，點名66家外國企業錯誤標示台灣名稱，認為應予處罰。總統府發言人黃重諺今天呼籲國際社會正視中國相關失控的國際行為，並共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值及國際社會的安全與穩定。

由中國社科院法學研究所、北京大學互聯網發展研究中心等聯合發布的首部「網絡法治藍皮書」，其中「網絡法治發展報告」內容聚焦國外企業網站如何標示台灣，並指稱2017年的世界500強企業中，有66家外企「錯誤標示」台灣，53家外企「錯誤標示」香港，認為應「依法懲處」。

總統府今天召開記者會，發言人黃重諺表示，無論是對台灣強加「一國兩制」，或是以政治力介入經濟的手段威脅各國企業變更台灣的名稱，都是干預各國內部事務的粗暴行為，這樣的做法不但衝擊國際社會的穩定，也讓中國失去了國際的信任與尊敬，同時更對兩岸關係的良性發展是一種公然破壞。

他說，台灣跟國際社會緊密連結，並且是堅定的站在普世價值的基礎之上，不是任何打算從網路上變更台灣名稱的企圖，就可以把台灣這個國家從世界上抹煞，台灣人也不會因為壓力而低頭，從而犧牲對於自由的信念跟對下一代的幸福保障的守護。

總統府也提醒國際社會正視中國相關失控的國際行為，並共同協力於減少、遏止這類行為的擴散，以維護自由民主的價值及國際社會的安全與穩定。黃重諺表示，對於包括美國在內、理念相近的國家及國際社會近日對台灣的聲援，總統府也再次表達誠摯的謝意。

(工商 )

盧秀燕爭交通及水利建設 盼中央… 解套核食 蔡英文：與日本找出雙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。