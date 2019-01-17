大樹貝兒托嬰中心照顧管理疏失 市府加強訪視稽查

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有關大樹貝兒托嬰中心涉及照顧管理疏失！台中市政府社會局17日說，本案獲報後立即由家庭暴力防治中心調查，業者對相關管理行為坦承不諱。家暴中心評估，業者動機雖為導正幼兒行為，無虐待意圖，也未造成身體直接傷害，但仍有照顧管理疏失，因此依違反兒權法限期改善並提出策進作為，近期將再稽核。

社會局表示，本案幼兒年齡1歲10個月，家屬去年10月底無預警前往托嬰中心查看，發現幼兒在非用餐時間被限制在餐桌椅上，經調閱監視影像，發現幼兒長時間在餐椅上，園方任由其哭鬧；家長隨後停止托育並報警處理。

社會局說，該局獲報後，由家庭暴力防治中心啟動調查，今年1月7日要求業者說明，業者對照顧行為不當坦承不諱。家暴中心綜合評估業者動機雖是為了導正幼兒行為，並無虐待意圖，也未造成直接身體傷害，但仍有照顧管理上疏失。

社會局認定其違反兒權法第83條第11款「有其他情事，足以影響兒童及少年身心健康」，併依同法第108條限期改善，要求提出改善策進作為；社會局近期將再稽核，若未改善將處以3萬至15萬元罰鍰，情節嚴重將勒令中心停辦。

社會局指出，大樹貝兒托嬰中心105年11月9日立案，並非市府合作的準公共化托嬰中心，預計今年接受評鑑。本案將由家暴中心全力配合司法調查，未來更將主動加強對業者經營場所訪視輔導與稽查密度。

社會局強調，托嬰中心收托品質是不容妥協，未來將持續透過立案審查、評鑑、跨局處聯合稽查與訪視輔導，強化托嬰中心托育服務品質。

(中時 )

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