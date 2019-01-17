美媒：美國正對華為展開刑事調查

2019年01月17日 12:50 中時 楊家鑫

美國對大陸通訊社被巨頭華為的動作不斷。美國《華爾街日報》於當地時間16日引述知情人士披露，美國檢察官正對華為涉嫌竊取美國商業夥伴的商業機密展開刑事調查，其中包括T-Mobile公司用於測試智慧手機的機器人設備「Tappy」背後的技術。知情人士透露，當局可能很快就會起訴華為。對此，華為發言人拒絕評論，美國司法部發言人也不予置評。

大陸觀察者網引述《華爾街日報》報導指出，這次美國聯邦檢察官針對華為的刑事調查，由幾起針對華為的民事訴訟引起。知情人士透露，某西雅圖陪審團在其中一起民事訴訟中裁定華為從T-Mobile位於華盛頓州貝爾維的實驗室中盜用了機器人技術。調查處於最後階段，可能很快就會提起訴訟。

報導指出，T-Mobile是美國主要電信運營商，也是華為的老對手，雙方恩怨久矣。這次拿來發難的，也是樁舊事。這起由T-Mobile提出的民事訴訟需要追溯到2014年，當時華為是T-Mobile的手機供應商。T-Mobile開發了一款名為「Tappy」的測試機器人，可以對其銷售的手機進行品質控制測試。

T-Mobile在訴訟中稱，華為在這段合作關係中竊取了其專有技術，兩名華為員工試圖將「Tappy」部件偷偷帶出實驗室。華為利用從T-Mobile竊取的機器人技術，非法地獲得了價值數億美元的商業優勢。

報導稱，這一控告當時遭到華為否認。華為後來開除了行為不當的員工，但不承認這跟商業竊密有關。華為強調，並未竊取商業機密，因為「Tappy」根本不是秘密，該設備的視頻可以在YouTube上輕鬆找到。

後來T-Mobile便一路告，直至2017年由聯邦陪審團裁定T-Mobile勝訴，獲賠償480萬美元。

報導稱，原以為這件事就此告一段落。然而現在，又被「舊事重提」。無論是華為副董事長孟晚舟被加拿大拘留、美國與紐澳等盟友展開「去華為化」，還是過去一年華為面臨美國政府的種種指控，都讓當前這樁圍繞舊事的新訴訟看起來背景並不單純。

(中時 )