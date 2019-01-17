亞洲最大郵輪集團來囉 三船齊發來台搶客

2019年01月17日 12:48 工商 姚舜

星夢郵輪「世界夢號」船上休閒娛樂設施非常多樣。（圖／姚舜）

雲頂郵輪集團宣布旗下星夢郵輪今（2019）年擴增為擁有三大郵輪的豪華船隊，包括「雲頂夢號」、「世界夢號」及「探索夢號」，並全面升級「ThePalace皇宮」，針對台灣推出多樣郵輪旅遊航程。其中星夢郵輪「探索夢號」於三月重塑升級後，將在春假期間率先以基隆為母港首航，而今年夏天「世界夢號」也將首度來台，兩艘豪華郵輪針對台灣市場推出限量航次搶市。

而針對專為亞洲高端市場打造的豪華郵輪品牌星夢郵輪旗下的「世界夢號」，今年暑假將首度來台，星夢郵輪公司亦與雄獅、新進／良友／永業／大登／上順／翔順／統一／捷利共9家旅行社業者合作供組聯營中心包船，提供台灣遊客首航基隆、搭機從香港上下船的郵輪行程，除了優惠的價格，更主打香港單程機票、住宿全都包，早鳥報名再送香港迪士尼門票，人力促銷擴大市占。

全球郵輪市場持續看漲，旅客數量連年攀升，國際郵輪協會預估2019年度全球郵輪旅客將超過三千萬人次，年增6.3％，而台灣港群日前亦宣布2018年國際郵輪旅客突破120萬人次大關。因應台灣郵輪旅遊熱潮，亞洲最大郵輪集團雲頂郵輪集團積極擴充在台布局，除了長年耕耘台灣郵輪市場、深受台灣旅客喜愛的麗星郵輪之外，2019年首度派出旗下新品牌星夢郵輪的「探索夢號」及「世界夢號」來台，為台灣旅客帶來耳目一新的豪華郵輪體驗！

「星夢郵輪」是雲頂郵輪集團專為亞洲高端市場而設，擁有三艘由德國精湛工藝打造的船隊，「雲頂夢號」、「世界夢號」，以及斥資5,600萬美元升級、今年3月底加入船隊的「探索夢號」，未來還將迎接兩艘逾20萬噸巨輪入列，並在航線方面衝出亞洲，探索澳洲、紐西蘭等更多環球目的地，朝向「亞洲環球郵輪船隊」目標前進。

長期以香港為母港的「世界夢號」，2017年11月才下水，將是今年來台噸位最大的郵輪（噸位：151,300噸；載客數：3,378人），設有高達7成的露台房與超過百間的連通房，並為頂級人士打造船中船「星夢皇宮」，備有私人歐式管家，享有高規格的貼心服務。為了符合親子出遊需求，世界夢號除了專屬泳池外，更提供豐富的休閒育樂設施，包括：6條老少咸宜的水上滑梯、高空垂降體驗的「繩索教練場」、首屈一指的「Zouk沙灘派對俱樂部」、以及全球規模最大的「VR探索館」遊戲中心，還有總面積超過1,200坪的「水晶生活」東方理療中心等多元設施。此外，為滿足亞洲旅客味蕾，世界夢號將亞洲餐廳搬上船，擁有35種餐飲概念，除中日韓式餐點，還有東南亞餐廳「藍湖」24小時無限供應，讓旅客從早吃到晚，盡情享受海上假期。

看好暑假親子出遊旺季，世界夢號特別與雄獅、新進共9家旅行社業者合作，推出暑假出發、卡周末的短天數FlyCruise香港假期，讓旅客輕鬆安排行程。雄獅旅遊總經理游國珍表示，香港因距離台灣近、自由行程簡單好入門，一直都是親子旅遊出國熱門地，為了讓旅客提早規劃假期，特別安排基隆港首航、2至4天搭機從香港上下船的航程，3天以上行程提供香港單程機票、住宿，以及香港機場至飯店／飯店至碼頭巴士接駁，即日起至2／28前報名付訂，可享2人艙房每房最高優惠6千元、3人同行第3人免費，早鳥1千名內訂單再送香港迪士尼成人門票１張（每間艙房限量1張，送完為止），每人最低12,800元起，讓旅客們以最經濟實惠的郵輪旅遊，安排親子同樂的香港假期。

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